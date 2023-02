L’éditeur tinyBuild et le développeur Lazy Bear Games vont porter Punch Club 2 : Fast Forward sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour 2023. Le premier Punch Club, un jeu de gestion de type tycoon de boxe, est sorti pour la première fois en 2016. Il est arrivé sur la 3DS l’année suivante et une version Nintendo Switch a été réalisée en 2018.

Votre père a disparu mystérieusement à votre naissance et vous avez passé 20 longues années dans le garage de votre mère autoritaire, ce qui vous a laissé tout le temps de faire de la musculation en rêvant des merveilles du monde. Mais votre vie est tout sauf un conte de fées : les gens se nourrissent de matière visqueuse, la corruption est partout et tout le monde vous cherche la bagarre… Mais vous pourriez tenter de retrouver votre père, voire devenir le « poing sombre » dont tout le monde parle, ce qui vous permettrait de sauver l’humanité tout en révélant les secrets de l’Organisme du Bien… ou pas. Choisissez l’aventure ou restez dans votre garage, c’est vous qui voyez.

20 longues années se sont écoulées depuis que Roy a battu les grands méchants et retrouvé son père, permettant à tout le monde de vivre heureux (ou un truc dans le genre). Nous voilà donc dans le futur, tout est corrompu, le papier toilette a cédé la place aux coquillages et tout est cyberpunk. Dans les mêmes rues (à l’exception des néons) arpentées jadis par Roy, plongez au cœur d’une aventure à mourir de rire sur fond de nostalgie des années 80 et de castagne (encore plus qu’avant).

Battez vos adversaires à coups de poing, de pied et même de triche si vous voulez. S’imposer au combat n’est jamais simple et demande du temps, de l’application, de l’argent et de l’entraînement ! Améliorez vos stats et vos techniques, planifiez vos affrontements et créez votre super école de combat ! C’est toujours mieux que de perdre et devenir la risée de tous. Même si rien ne vaut une bonne vieille bagarre sanglante à l’ancienne, il est tentant d’avoir recours au neuro-training et aux logiciels illégaux. Sachez toutefois que ces pratiques frauduleuses risquent de vous faire perdre votre crédibilité… et vos neurones.

Le rythme effréné du quotidien nécessite de gérer efficacement son temps pour survivre. C’est pareil dans Punch Club 2 ! Ce jeu est une authentique simulation ! Gérez votre emploi du temps et votre budget tout en dominant les classements de combat sur fond d’enquêtes criminelles et de collaboration avec la police, la pègre et tous ceux que vous croiserez. Terminer des quêtes vous ouvrira les portes de nouvelles écoles de combat et vous fera gagner des coups spéciaux, de l’argent, des points de bonne personne et même la Reine lion en VHS ! Allez, finies les descriptions Steam, on passe à l’action !

La première règle de Punch Club, c’est qu’on parle à tout le monde de Punch Club. Ajoutez-le dès maintenant à votre liste de souhaits et préparez-vous à combattre (pour des raisons légales, nous ne vous combattrons pas pour de vrai).

The Smile Alchemist sortira sur Nintendo Switch via l’eShop le le 2 mars prochain pour 17€99 en précommande, il est à -10% sur le prix de base de 19€99.

À Polta Kolta, une ville où humains et bêtes vivent en harmonie, le jeune Nayc devient apprenti et s’entraîne durement sous la direction du célèbre alchimiste. Son objectif est de devenir le meilleur alchimiste du monde pour honorer une promesse faite à son précieux ami, mais une grande inquiétude le hante… The Smile Alchemist est un simulateur d’alchimiste combinant les éléments ludiques du développement du personnage, de la collection et par-dessus tout, de l’alchimie !

L’éditeur JanduSoft, ainsi que le développeur 9FingerGames, ont annoncé le jeu Metroidvania Zapling Bygone sur Nintendo Switch. Il sera disponible le 9 mars 2023.

Midnight is Lost sortira le 23 février pour 3€99.

Midnight est l’assistant animal d’une sorcière, plus précisément un chat qui s’est accidentellement retrouvé sur une île mystérieuse. Maintenant, il est perdu dans un monde étrange et a besoin de votre aide pour rentrer chez lui. Avant que l’aventure ne commence, il y a encore une chose que vous devez savoir… Midnight is lost vous offre une expérience unique et stimulante qui doit être résolue à l’envers. Préparez-vous à brûler votre cerveau avec ce jeu !

Rumble Sus sortira lui sur Nintendo Switch via l’eShop le 23 février pour 4,99 €.

Rumble Sus est un jeu de party de raisonnement social au rythme effréné. Les joueurs peuvent connaître leur identité grâce à la vibration de la manette au début du jeu sans être connus des autres. Après le début du jeu, le joueur traître doit retrouver ses coéquipiers et vaincre tous les innocents sans révéler leur identité. Les innocents doivent repérer et vaincre les traîtres grâce à des accessoires ou au comportement suspect des autres joueurs sur le terrain. Prenez une manette et engagez vos amis dans des combats aléatoires remplis de rires et de méfiance !