Cher lecteur, souvenez-vous l’année dernière quand après plusieurs mois de leak, Remedy sorti enfin Alan Wake Remastered partout sans oublier la Nintendo Switch. Souvenez-vous également que la version sur Nintendo Switch pouvait presque être qualifié de Demake tant la partie technique était à la ramasse et que le jeu d’origine était bien meilleur que cette version sur la console hybride de Nintendo. Souvenez-vous également du sacrifice de certain de nos lecteurs eux-même notamment le courageux Sora qui avait prit et tester le jeu. Pour ceux qui aurait oublié, nous vous laissons sur notre précédent article traitant de la chose ici. Quelques mois après en 2023, nous revenons sur Alan Wake Remastered puisque c’est sur Twitter que l’équipe du jeu confirme le déploiement d’une mise à jour afin de corriger les performances du jeu, notamment en docké. Il faudra désormais voir ce qu’il en est réellement mais c’est en tout cas ce que déclare le studio.

Articles similaires