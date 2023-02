Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sortira le 24 février sur Nintendo Switch et peut dès à présent être précommandé depuis le Nintendo eShop.

Une nouvelle histoire vous attend dans Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Magolor, le voyageur interdimensionnel, a perdu ses pouvoirs et doit s’échapper d’un espace entre les dimensions. Ce nouvel épilogue sera accessible après avoir terminé le mode histoire du jeu principal. Jusqu’à quatre joueurs se réunir sur la même console*1 pour traverser ensemble les plus de 20 niveaux de ce mystérieux univers. Magolor arrivera-t-il à retrouver ses talents et à retourner dans son monde ? Une démo de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe proposant une sélection de stage et de mini-jeux à découvrir à quatre maximums est aussi disponible.