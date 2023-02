Six mois après avoir traversé le monde d’Aionios, Monolith Soft nous présente une nouvelle invitation à retourner sur Xenoblade Chronicles 3. Si vous suivez l’actualité, vous êtes au courant du suivi payant du jeu sous forme d’un pass d’extension étendu sur plusieurs volumes entre le lancement du jeu et le dernier volume majeur à venir d’ici fin 2023. Après un premier volume anecdotique, faisant office de petit starter pack pour les fans et débutants de la série, puis un petit volume 2 ajoutant un nouveau héros et des défis, revenons cette fois-ci sur le volume 3 du pass.

Volume 3 : Nouveau héros et défis difficiles inédits

Contenu du pack

Nouveau héros : Masha, la Lapidaire

Voix originale : Tanaka Rie

Chara-designer : Yoneyama Mai

Disponible au milieu du chapitre 5 de Xenoblade Chronicles 3

Rôle : Soigneur

Classe : Lapidaire

Masha se présente comme une lapidaire de grand talent de la Cité. Nos héros notent qu’elle semble avoir une certaine notoriété au sein de celle-ci et découvrent ainsi son activité. Elle a un certain don pour reconnaître les pierres et matériaux de haute qualité. Elle peut ainsi les manipuler et en faire des accessoires uniques. En la rencontrant, nous l’accompagnons dans sa quête d’Enigmatite, une pierre obtenue par une réaction aux phénomènes annihilation.

Quant à la seconde partie de son histoire, nous accompagnons Masha dans une quête de matériaux afin qu’elle forge des souvenirs précieux à un jeune couple de la Cité vivant chacun de leur jour au front et dans la peur de ne rien laisser derrière eux à leur décès. Nous avons également des révélations sur l’identité de Masha et son rôle à la Cité. En débloquant Masha, nous débloquons également l’option “Produire des Accessoires” au campement.

La production d’accessoires permet d’utiliser de l’Enigmatite afin de produire des accessoires comme des bracelets, des anneaux, des colliers ou des Tiares. Ces accessoires en Enigmatite accordent des capacités inédites pour les différents rôles de classe ou des capacités totalement aléatoires. Par ailleurs, chacun de nos protagonistes ne peut s’équiper que d’un seul accessoire forgé par Masha. Il est également possible d’améliorer les accessoires déjà forgés avec des matériaux et de l’Enimagtite, ou encore de démanteler un accessoire et récupérer quelques matériaux. De quoi mieux vous assister sur vos runs si vous venez d’acquérir le jeu.

Masha est une nouvelle unité de rôle Soigneuse dont les nombreux coups critiques aideront à soigner vos alliés. Une Soigneuse qui se veut en même temps offensive et qui peut ainsi apporter sa différence sur le front. Elle apportera également son soutien lors de vos enchaînements en boostant les PT de vos coéquipiers. En fin de mission de Héros, la classe Lapidaire est attribuée à Mio. À vous ensuite de monter celle-ci et d’éventuellement partager la classe à vos autres unités.

Grand défi de l’archisage

Disponible au milieu du chapitre 3 de Xenoblade Chronicles 3

Accès : Portail au camp du lac Nyddwr dans la région de Fornis

En entrant dans le portail et en rencontrant à nouveau l’Archisage Nopon, vous constaterez l’ajout d’un nouveau type de défi d’arène. Les “Grand Défis” sont classés sur trois paliers de difficulté allant de Facile à Difficile avec, sur chacun des paliers, un classement en étoile pour illustrer la difficulté. De plus, vous avez une notation en rang dépendamment surtout du stage atteint et du score obtenu durant votre défi. Les défis se déroulent en 30 stages avec différentes récompenses selon votre rang et le niveau de difficulté. Ces récompenses se résument surtout à de nouvelles tenues pour le groupe de Noah.

Contrairement aux défis “Contre la montre”, ces nouveaux défis se présentent comme un mode “Rogue-like”, dans lequel nous enchaînons 30 arènes de combat avec un accès à une boutique entre chaque combat. Au début, nous choisissons le personnage que nous allons jouer parmi les 6 protagonistes, puis nous nous retrouvons seul sur la première arène. En gagnant le combat et en accédant à la boutique, nous pouvons acheter un allié parmi les “Héros” du jeu. Les 2 premiers “Héros” sont gratuits puis nous devons dépenser des points de score pour effectuer nos achats.

Ces points de score s’acquièrent selon nos actions en combat. Le fait de battre des ennemis, leur infliger des altérations parmi d’autres actions boostent notre compteur de score. Nous pouvons avoir jusqu’à 7 personnages au maximum dans notre équipe sachant que les “Héros” coûtent de plus en plus chers. À côté des “héros”, nous avons également des “emblèmes” et qui sont divers boosts et effets passif sur notre groupe. Chaque accès à la boutique nous propose 3 articles définis de manière aléatoire. Si les emblèmes et les Héros ne nous plaisent pas, nous pouvons utiliser un ticket d’échange pour redistribuer les articles. Nous avons 3 tickets par “Grand Défis”.

Tous les 10 stages, nous avons également un combat contre un boss nous permettant de remporter un ticket d’échange. Si un emblème que nous avons déjà acheté revient en boutique, il est possible de l’acheter à nouveau pour booster les effets de celui-ci. Plus nous avançons dans les stages, plus les combats deviennent intenses et les ennemis gagnent progressivement en niveau. Puisque nous jouons avec les personnages “Héros” du jeu, nous n’avons également pas accès à la mécanique de fusion Ouroboros remplacée par un mécanisme de boost de score en mettant tous les ennemis dans un état de “projection” temporaire. La mécanique est peut-être même une petite présentation de ce que la vague 4 pourrait proposer si éventuellement la fusion Ouroborous n’était pas accessible d’emblée.

Si vous arrivez au bout des 30 stages, vous obtiendrez votre score final et votre rang ainsi qu’un nouveau type de gemme noponnique. Ces gemmes sont à échanger sur d’autres récompenses en boutique nopponne à côté de l’Archisage. Parmi ces récompenses, des accessoires et des costumes, mais aussi l’accès à de nouveaux emblèmes dans les boutiques des “Grand Défi”, permettant ainsi d’enrichir toujours plus les possibilités. Notez que nous ne conservons pas nos acquis des précédents défis. Ainsi, chaque nouveau défi est un retour à 0 jusqu’au stage 30. Un bon mode défouloir entre quelques sessions intenses d’avancée dans le scénario.

Avis sur le volume 3:

Difficile de relancer Xenoblade Chronicles 3 un bon semestre après sa sortie initiale et/ou quelques mois après le volume 2 du pass extension. Nous l’avons fait par devoir pour vous et ainsi vous témoigner de la pertinence ou non de ce volume 3. Le volume 3 fait surtout un travail de temporisation en attendant l’arrivée du volume 4 attendu par tout le monde. Si vous avez déjà fini le jeu et que vous n’avez pas l’intention de refaire une nouvelle partie, alors il est assez difficile de vous motiver à retourner vivre une petite heure de gameplay pour découvrir Masha et sa mécanique de production d’accessoires. Si vous avez l’intention de refaire le jeu avant le volume 4 ou que vous êtes justement en plein milieu d’une run alors le volume 3 complètera le volume 2 avec un nouveau héros ainsi qu’un autre mode de jeu à l’arène.

Masha sera une soigneuse en plus dans votre groupe qui pourra apporter sa pierre à l’édifice et vous permettre d’être mieux préparé durant vos runs du jeu avec ses accessoires uniques. Puis le mode “Grand Défi” se présente comme une belle manière de vous défouler et augmenter un peu plus la durée de vie du jeu en vous confrontant à de nouveaux défis assez amusants dans la forme. Toujours est-il que jouer à Xenoblade Chronicles 3 en payant le pass et en ayant le volume 3, c’est se garantir d’avoir accès au contenu complet du jeu de base avant de vivre enfin le scénario du volume 4 qui a l’air de se présenter comme un standalone conséquent comme le fut Xenoblade Chronicles 2 – Torna à l’époque.