Alors que les yeux des fans sont plutôt tournés sur le prochain Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key à venir le 24 Mars 2023 sur Nintendo Switch.

Rappelons aussi que contrairement au second jeu, les quelques fans francophones continuent de prier pour une annonce de traduction FR qui n’existera probablement jamais. Koei Tecmo s’est permis une petite folie durant le Nintendo Direct Japonais en annonçant le remake du premier jeu de la série Atelier. Ainsi, Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg a été annoncé pour cet été 2023.

Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg a reçu une date de sortie définitive aujourd’hui. Le jeu sera lancé sur la console hybride dans le monde entier le 13 juillet 2023. Gageons que la traduction sera certainement uniquement anglaise.

En plus de la date de sortie, Koei Tecmo a partagé la première bande-annonce de Atelier Marie Remake : L’Alchimiste de Salbourg.

En plus d’une version standard, Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg aura une Premium Box et une Special Collection Box au Japon. La première comprend le jeu, un livre d’art, un jeu de cartes transparentes et un CD de sélection. La seconde comprend tout ce qui se trouve dans la Premium Box plus une tapisserie, un livre de données spécial, un support de diorama en acrylique et un jeu de marque-pages (20 au total). Une Digital Deluxe Edition est également prévue, contenant une copie du jeu, un ensemble de costumes (33 au total), le « Gust Extra Background Music Pack », et l’original de l’Atelier Marie Plus : The Alchemist of Salburg de PlayStation. Les personnes qui précommanderont une version recevront le set « Useful Items ».

Pour la route, la vidéo d’annonce lors du Direct nippon:

À l’Académie royale de magie, Marie échoue dans ses tentatives d’étude de l’alchimie. Un jour, elle se voit confier un atelier par son professeur dans le cadre d’un examen spécial de fin d’études. Pour obtenir son diplôme, Marie doit réaliser un objet qui impressionnera son professeur. Mais d’abord, Marie doit s’efforcer d’améliorer ses compétences en alchimie, collecter des ingrédients et gagner de l’argent pour engager des aventuriers et acheter des recettes et des ustensiles… Ajoutez à cela les synthèses, les batailles et les quêtes qu’elle doit entreprendre, et il est clair qu’elle a beaucoup à faire avant d’être prête pour son examen ! C’est à toi de choisir par où commencer ! Travaillez dur pour obtenir votre diplôme de l’Académie, mais n’oubliez pas de vous amuser en cours de route.

Caractéristiques du Remake :

Des graphismes mis à jour ! Marie et ses amis prennent vie grâce aux dernières technologies ! Les designs des personnages et les illustrations des événements ont été revus, et des animations 2D ont également été introduites dans le remake. De plus, les personnages et les scènes sont désormais modélisés en 3D, ce qui permet aux joueurs de voir de jolis mini-personnages lorsqu’ils se déplacent sur la carte et explorent.

Les designs des personnages et les illustrations des événements ont été revus, et des animations 2D ont également été introduites dans le remake. De plus, les personnages et les scènes sont désormais modélisés en 3D, ce qui permet aux joueurs de voir de jolis mini-personnages lorsqu’ils se déplacent sur la carte et explorent. L’origine de la série Atelier, adaptée aux temps modernes et rendue plus jouable ! Tout en conservant la simplicité et la flexibilité de la version originale, le didacticiel et la navigation des fonctionnalités du jeu ont été étendus et améliorés. Les méthodes de déplacement dans la ville et de collecte d’objets sur le terrain ont également été modifiées pour répondre aux exigences des temps modernes, garantissant que le remake est encore plus confortable et plus facile à jouer.

Tout en conservant la simplicité et la flexibilité de la version originale, le didacticiel et la navigation des fonctionnalités du jeu ont été étendus et améliorés. Les méthodes de déplacement dans la ville et de collecte d’objets sur le terrain ont également été modifiées pour répondre aux exigences des temps modernes, garantissant que le remake est encore plus confortable et plus facile à jouer. De nouveaux éléments ont été ajoutés pour améliorer encore l’expérience de jeu ! Les fans de la version originale du jeu, ainsi que les nouveaux venus dans la série Atelier, seront ravis par la variété des nouveaux éléments qui ont été ajoutés au remake. Avec le nouveau mode illimité, qui vous permet de jouer à un rythme plus détendu, et l’ajout de nouveaux événements qui permettent d’interagir avec de nouveaux personnages, vous pourrez profiter davantage du monde de « Atelier Marie ».