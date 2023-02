SnowRunner, l’expérience off-road ultime de Saber Interactive et Focus Entertainement, sortira sa Saison 9 : Renew & Rebuild le 28 février. Cette nouvelle saison inaugure aussi le Year 3 Pass, une nouvelle année de contenu qui inclura quatre saisons comprenant de nouvelles cartes, de nouveaux camions et de nouveaux cosmétiques. La Saison 9 introduit deux cartes sur une région inédite, deux camions, ainsi que de nouvelles activités. Découvrez son contenu en images, et préparez-vous à une saison placée sous le signe de la lutte contre les incendies !

Pour mener à bien votre mission, prenez le volant de deux nouveaux véhicules : le Derry Special 15C-177, un véhicule lourd spécialisé dans le transport d’eau, doté d’un couple important et d’une solidité à toute épreuve, et le ZiKZ 566A, un camion polyvalent de type Off-Road, compatible avec une grande variété d’accessoires.

La Saison 9 : Renew & Rebuild vous emmène dans l’État canadien de l’Ontario, une toute nouvelle région pour SnowRunner, que vous devrez aider à remettre sur pieds après des incendies ravageurs. Déblayez les routes du Fleuve Albany et de la Forêt Brûlée, deux nouvelles cartes de 4km². Leurs teintes douces et automnales offrent à l’expérience de jeu une atmosphère apaisante qui contraste avec un paysage désolé de forêts et de bâtiments incendiés, de terres agricoles inondées, de châteaux d’eau et de tentes de secours.

MACK & Kenworth comme stars d’une nouvelle année de contenu

La Saison 9 marque le début du Year Pass 3 de SnowRunner, et sera suivie des saisons 10 et 11 à venir, ainsi que par la saison 12, troisième extension du jeu. L’arrivée de nouvelles marques emblématiques comme Kenworth et Mack ravira aussi leurs nombreux fans au sein de la communauté SnowRunner. Enfin, tous les détenteurs du Year 3 Pass recevront le Save the Day Vinyl Wrap Pack et ses quatre skins exclusifs pour le Freightliner M916A1, le Freightliner 114SD, l’International HX520 et le Chevrolet Kodiak С70.

La Saison 9: Renew & Rebuild sortira le 28 février sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC. Tous les détenteurs du Year 3 Pass la recevront gratuitement. Économisez sur tout le contenu du jeu publié depuis son lancement et au-delà grâce aux Editions Anniversary 2-Year et 3-Year, déjà disponibles.