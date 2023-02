Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US.

– .hack//G.U. Last Recode – $24.99 (prix de base: $49.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Alan Wake Remastered – $20.09 (prix de base: $29.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Axiom Verge – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Borderlands Legendary Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Catherine: Full Body – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base: $21.99)

– Citizens of Space – $2.99 (prix de base: $14.99)

– City of Brass – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Civilization VI – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Dicey Dungeons – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Evergate – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Fe – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Furi – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Gang Beasts – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf Story – $6.99 (prix de base: $14.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gonner – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Gonner2 – $3.24 (prix de base: $12.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

– Haven – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Hot Wheels Unleashed – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– I Am Dead – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Iconoclasts – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Kentucky Route Zero – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Kingdom Two Crowns – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Kitaria Fables – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $23.99 (prix de base: $39.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Lost in Random – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Maglam Lord – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $44.99 (prix de base: $59.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Mr Driller DrillLand – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Murder by Numbers – $5.09 (prix de base: $14.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Narita Boy – $6.24 (prix de base: $24.99)

– NBA 2K23 – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

– New Super Lucky’s Tale – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Nexomon – $5.49 (prix de base: $9.99)

– Nexomon: Extinction – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $9.99 (prix de base: $49.99)

– NieR: Automata – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Ni no Kuni II – $19.79 (prix de base: $59.99)

– OlliOlli: Switch Stance – $2.99 (prix de base: $14.99)

– OlliOlli World – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked Special Edition – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base: $19.99)

– PC Building Simulator – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Persona 5 Royal – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Persona 5 Strikers – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Portal Companion Collection – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Portal Knights – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Pumpkin Jack – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Rayman Legends – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base: $16.49)

– River City Girls – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Rock of Ages 2: Bigger & Boulder – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.94 (prix de base: $14.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $3.99 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Shinobi – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Genesis Classics – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $22.49 (prix de base: $49.99)

– Shin Megami Tensei V – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Skul: The Hero Slayer – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Snake Pass – $2.99 (prix de base: $19.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sonic Frontiers – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Star Renegades – $9.99 (prix de base: $24.99)

– SteamWorld Dig 2 – $6.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Subnautica – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $12.59 (prix de base: $29.99)

– Superhot – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Tales of Vesperia – $7.99 (prix de base: $49.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base: $49.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $19.99 (prix de base: $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base: $39.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Toem – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Two Point Campus – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Unravel Two – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Valkyria Chronicles – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Velocity 2X – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Very Very Valet – $4.99 (prix de base: $14.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $4.49 (prix de base: $29.99)