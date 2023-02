Cybernator, connu au Japon sous le nom Assault Suits Valken (重装機兵ヴァルケン, Jūsō Kihei Varuken), est un jeu vidéo de plates-formes en scrolling horizontal développé par NCS Corp et édité en 1993 par Konami sur Super Nintendo. C’est indirectement une préquelle de Target Earth.

L’éditeur Rainmaker Productions et le développeur M2 ont annoncé que Assault Suits Valken Declassified arrivera sur Nintendo Switch. La sortie du jeu est prévue dans le monde entier au printemps.

Assault Suits Valken Declassified est un remaster du shoot’em up original de la SNES, Assault Suits Valken, qui est sorti en Occident sous le nom de Cybernator. L’un des principaux attraits de cette version est que, alors que la version occidentale originale avait été censurée pour le public international, cette nouvelle version sera une version retraduite et non censurée. De plus, le jeu comprendra une traduction du guide japonais d’origine, une nouvelle illustration, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que des points de sauvegarde, une fonction review et des codes de triches déblocables dès le début.

Histoire:

En 2065 AD, les ressources sur Terre s’amenuisent et deux gouvernements: l’Axe et la Fédération sont en guerre globale pour leur contrôle sur Terre et dans l’Espace. Le héros, Jake Brain, à bord du Versis, est un pilote de mécha de la Fédération, sa mission est de détruire une arme redoubtable de l’Axe, le mécha Bildvorg.

Le jeu possède deux fins différentes. La mauvaise fin peut être acquise si le joueur échoue la plupart des missions secondaires dans le jeu, comme le fait de ne pas empêcher la station Arc Nova de tomber sur la Terre, ou de permettre l’évasion de la navette spatiale ennemie à la fin de la 5e mission. Dans cette fin, le Versis est gravement endommagé et la plupart de ses membres d’équipage sont tués, y compris Claire, ce qui laisse Jake dévasté, comme on peut le voir dans les crédits de fin. Si le joueur réussit les missions secondaires, le Versis survit et Jake revient au transporteur, la guerre est finie et Jake et Claire s’embrassent sur le pont du Versis.