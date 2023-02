Un des gros constats fait durant le dernier Nintendo Direct, c’est le réveil du studio Level-5. Après 6 ans à proposer des suites non pertinente, des licences jamais sorties du japon ou des annonces qui font presque office d’arlésienne du Jeu Vidéo, le studio présente du concret à destination de la Nintendo Switch. Nous avons pu avoir l’annonce de Decapolice, de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ou du nouveau jeu Professor Layton and the New World of Steam. Alors que nous aurions pu s’attendre à avoir un nouveau gros silence avant que le studio communique à nouveau, soyez prêt puisque le studio nous donne rendez-vous le Jeudi 9 Mars 2023 pour un tout nouveau Level-5 Vision 2023. C’est une présentation live organisé par le studio et donner des nouvelles de leur projets à venir. Le rendez-vous est à 20h au Japon, donnant 12h chez nous en France. En plus des jeux cités précédemment, le live donnera des nouvelles de Inazuma Eleven Victory Road et Megaton Musashi.

Articles similaires