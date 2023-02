Nintendo propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour du firmware de la Switch, la version 16.0.0. En dépit d’être un changement de numéro principal, pas de gros changements. Les améliorations de la stabilité du système sont incluses comme d’habitude, mais il y a aussi une modification concernant les surnoms des utilisateurs.

Les notes de patch officielles pour la mise à jour Nintendo Switch version 16.0.0 sont les suivantes :

Les surnoms d’utilisateurs qui ne peuvent pas être utilisés seront remplacés par des » ??? » qui peuvent être mis à jour depuis les paramètres du profil.

Des améliorations de la stabilité générale du système pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Même si la mise à jour d’aujourd’hui est plus modeste, il serait probablement sage de l’installer. Pour la plupart des utilisateurs, elle devrait être téléchargée automatiquement. La dernière mise à jour majeure du système de la Nintendo Switch remonte finalement à un certain temps. La dernière que nous avons vue avec le plus de fonctionnalités était la version 14.0.0 en mars 2022. Celle-ci a ajouté une fonction « Groupes » dans le menu d’accueil, qui est essentiellement la réponse à la demande du retour du système de dossiers (de l’époque de la Wii U et la 3DS).

Source Nintendo