Le très fiable Billbil-Kun, souvent reconnu pour dévoiler les catalogue Gamepass et PS plus en avance, dévoile aujourd’hui un nouveau bundle pour le Mario Day (le 10 mars 2023) avec une Nintendo Switch (non OLED) au prix de 269€.

Le pack proposera:

– Une console et des joycon rouges

– Le jeu Super Mario Odyssey (code)

– Quelque chose en rapport avec le film à venir

De plus, le même leaker annonce et l’annonce la sortie prochaine d’un nouveau jeu : Trine 5: A Clockwork Conspiracy.