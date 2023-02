Seven Doors sort aujourd’hui numériquement sur PlayStation®, Xbox et Nintendo Switch™

Rotterdam, Pays-Bas – 21 février 2023 – SOEDESCO® sort le jeu d’énigmes à la première personne Seven Doors sur PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Pour annoncer la nouvelle, SOEDESCO et Indigo Studios ont lancé une toute nouvelle bande-annonce de sortie. Seven Doors est également accessible via le Smart Delivery sur Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu est maintenant disponible sur toutes les plates-formes indiquées au prix de 4,99 €.

Mettez votre cerveau à l’épreuve

Dans Seven Doors, vous vous plongerez dans des environnements absolument uniques et devrez résoudre des énigmes, décoder des langages secrets et déjouer des pièges mortels. Le jeu vous emmène dans sept pièces différentes, aux ambiances, énigmes et mystères propres. D’une atmosphère d’inspiration baroque à une partie d’échecs géante, vous remarquerez vite qu’aucune pièce ne se ressemble. Mettez vos capacités de déduction à l’épreuve et essayez de découvrir ce qui se trouve derrière la septième porte. Du moins si vous parvenez jusque-là. Le jeu contient environ 2 à 3 heures d’un gameplay exigeant, une bande-son encensée, et davantage de secrets encore après la septième porte.