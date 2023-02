KOEI TECMO Europe et le studio GUST sont heureux de révéler aux fans un nouveau trailer reprenant le thème de fin du jeu, interprété par suis, le chanteur du groupe Yorushika. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sortira le 24 mars 2023 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC via Steam®.

Intitulé « travelers », le thème de fin de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key permettra de clore ce troisième chapitre des aventures estivales de Ryza. Suis déclare : « Je suis complètement novice sur cette franchise, mais on m’a demandé de jouer un rôle majeur avec ce morceau final, et j’ai eu la possibilité de chanter une chanson merveilleuse qui réchauffera les cœurs de tout le monde. J’ai hâte de voir comment elle sera perçue par les fans à l’occasion de ce dernier été, à la fin de cette aventure ! »

Les joueurs ayant précommandé le jeu avant le 23 mars recevront le bonus de précommande numérique « Chapeau de fraise », « Couronne de fleur estivale » et « Bâton du grand Alchimiste ». Ces accessoires exclusifs peuvent être équipés par Ryza séparément de son costume.