PARIS, le 22 février 2023 – Dans cette nouvelle aventure interactive, les fans de Peppa Pig peuvent voyager à travers l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, Hollywood et bien d’autres endroits, accomplir des quêtes et collecter des cartes postales lors de leurs voyages. Ils peuvent explorer l’océan en sous-marin en Australie, monter dans l’un des emblématiques taxi jaune à New York et visiter certains des sites les plus célèbres du monde comme la Tour Eiffel à Paris ou le Buckingham Palace à Londres. Les fans peuvent également bâtir et personnaliser leur propre maison dans le quartier de Peppa.

Peppa Pig est apparu pour la première fois à l’écran en 2004 et est depuis devenu le meilleur ami des petits enfants dans le monde. Peppa Pig : Aventures autour du Monde est le deuxième jeu vidéo Peppa Pig à sortir, deux ans après le succès de Mon Ami Peppa Pig en 2021.

Créé par Outright Games, éditeur de divertissement interactif familial en partenariat avec Hasbro, le jeu vidéo Peppa Pig : Aventures autour du Monde sortira le 17 mars 2023 sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en version physique et sur Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC en version digitale.