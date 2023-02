– Personnalisation et rejouabilité sont au programme du nouveau trailer d’un jeu qui a déjà conquis des centaines de milliers de joueurs et joueuses ! –

Paris, le 23 février 2023 – L’éditeur The Arcade Crew et le studio Ishtar Games annoncent la date de sortie de The Last Spell : le RPG tactique à succès verra le jour le 9 mars prochain sur Steam, Nintendo Switch et consoles PlayStation.

Plongez dans l’univers imprévisible et radical de The Last Spell avec cette nouvelle bande-annonce, qui met en lumière toutes les options à votre disposition pour survivre aux combats acharnés contre les légions de monstres qui vous assaillent de toute part. Faites le meilleur usage possible de vos ressources limitées et élaborez vos propres stratégies en fonction des améliorations que vous débloquez, mais aussi des bonus de statistiques à votre disposition. Protéger le dernier bastion de l’humanité, et permettre à vos mages de lancer le Dernier Sort, ne sera pas de tout repos : la défaite n’est jamais la fin du voyage. Glanez un maximum d’expérience et d’informations sur les défis qui vous attendent ; revenez plus forts à chaque nouvelle tentative.

The Last Spell est un mélange détonnant de combats au tour par tour, d’éléments de roguelite, de ressources et d’équipements générés de manière procédurale ainsi que de vagues immenses d’ennemis dignes des meilleurs Musô. Adaptez-vous en permanence pour espérer survivre à la brutalité des assauts, intensifiés par une bande-son de metal progressif aux envolées spectaculaires. Rien n’est impossible pour les cœurs vaillants bien préparés. La survie de l’humanité en dépend !