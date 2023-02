Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Legend of Heroes: Trails to Azure – 5.4GB

Saga of Sins – 4.5GB

Tiny Troopers: Global Ops – 4.4GB

A Fox and His Robot – 3.1GB

The Wreck – 2.8GB

Lifeslide – 2.8GB

BROK the InvestiGator – 2.0GB

Pronty – 1.8GB

Oni: Road to be the Mightiest Oni – 1.4GB

Felix the Toy DX – 1.2GB

Anyaroth: The Queen’s Tyranny – 1.0GB

Disaster Detective Saiga: An Indescribable Mystery – 791MB

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – 681MB

Loot Box Simulator – Heroes of the Dark Age – 589MB

Island Cities – 386MB

Railway Islands – Puzzle – 355MB

Hike Valley – 271MB

Meg’s Monster – 257MB

Fantasy Ball – 252MB

Notes + Stickers – 221MB

Doodle World Deluxe – 205MB

Orebody: Binder’s Tale – 191MB

Numolition – 177MB

Vanaris Tactics – 170MB

The Smile Alchemist – 148MB

Link The Cubes – 135MB

Dream Park Story – 88MB

Gunman Tales – 40MB