Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 27 février au 05 mars 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

01./01. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 62.581 / 251.612 (-67%)

02./00. [PS5] Wo Long: Fallen Dynasty # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.03.03} (¥7.800) – 30.132 / NEW

03./05. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 24.592 / 4.908.398 (+4%)

04./00. [PS4] Wo Long: Fallen Dynasty # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.03.03} (¥7.800) – 17.699 / NEW

05./00. [NSW] Rune Factory 3 Special # <SLG> (Marvelous) {2023.03.02} (¥4.980) – 16.627 / NEW

06./07. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 14.766 / 3.918.766 (-1%)

07./02. [NSW] Octopath Traveler II <RPG> (Square Enix) {2023.02.24} (¥7.091) – 14.085 / 68.080 (-74%)

08./06. [PS5] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.02.10} (¥8.980) – 13.449 / 139.535 (-39%)

09./10. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.295 / 5.183.660 (+1%)

10./00. [NSW] Metroid Prime Remastered <ACT> (Nintendo) {2023.03.03} (¥3.980) – 7.960 / NEW

La Ps5 est toujours en forme en ce début d’année. Mais l’écart entre les deux consoles du marché diminue fortement cette semaine et on risque d’atteindre un cap d’ici peu. La console de Sony passe enfin la barre des 3 million cependant.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 # | 78.412 | 91.729 | 25.679 | 679.723 | 205.454 | 3.057.112 | | NSW # | 66.525 | 61.384 | 96.952 | 715.669 | 1.090.067 | 28.439.716 | | PS4 # | 1.655 | 1.646 | 11 | 15.782 | 132 | 9.433.549 | | XBS # | 848 | 727 | 1.321 | 31.755 | 29.726 | 430.150 | | 3DS # | 66 | 72 | 511 | 1.047 | 4.054 | 24.598.944 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 147.506 | 155.558 | 124.474 | 1.443.976 | 1.329.433 | 67.150.229 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 60.403 | 77.281 | 22.550 | 578.072 | 181.525 | 2.638.017 | | PS5DE | 18.009 | 14.448 | 3.129 | 101.651 | 23.929 | 419.095 | | XBS X | 708 | 595 | 748 | 7.298 | 12.384 | 179.709 | | XBS S | 140 | 132 | 573 | 24.457 | 17.342 | 250.441 | |NSWOLED| 45.752 | 40.992 | 55.385 | 425.794 | 561.579 | 3.997.806 | | NSW L | 9.310 | 9.166 | 15.441 | 129.247 | 198.034 | 5.232.941 | | NSW | 11.463 | 11.226 | 26.126 | 160.628 | 330.454 | 19.208.969 | | PS4 | 1.655 | 1.646 | 11 | 15.782 | 132 | 7.857.826 | |n-2DSLL| 66 | 72 | 511 | 1.047 | 4.054 | 1.203.999 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+