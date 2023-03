N’avez-vous jamais entendu parler de cet adage (un peu ridicule il est vrai !) : « Plus c’est petit, plus c’est hargneux ! ». Les grands n’ont qu’à bien se tenir… la mini team arrive en force, avec une patrouille aguerrie et prête à en découdre. Ne vous fiez pas à leur petite taille, leur force n’a d’égal que leur courage, et ce dernier, n’a rien à envier aux plus grands. Enquête dans l’univers des petits soldats.

Développé par Epiphany Games, Kukouri Mobile Entertainment, et édité par Wired Productions, Tiny Troopers : Global Ops est disponible sur Nintendo Switch depuis le 9 mars 2023. Le titre est bien loin du coup d’essai puisqu’un premier opus est sorti en 2014 sur PS3, PS4, PS Vita et Xbox One. Près de 10 années séparent les deux jeux, toute cette attente est-elle bien justifiée ?

Petits soldats, grandes batailles !

Tout bon soldat débute sa formation par un entraînement rigoureux, assuré par un commandant un poil autoritaire. Non obligatoire, c’est pourtant par un court tutoriel que nous décidons de faire nos premières armes afin de prendre en main le soft tout en comprenant avec certitude ses mécaniques. Cette mise en bouche est l’occasion de déplacer son petit personnage (jusque-là, même sans l’aide du commandant, il est facile de s’en sortir !), puis peu à peu de s’initier à la manipulation des armes. La prise en main utilise aussi bien les joysticks que les gâchettes, tout en assurant un certain verrouillage de la cible pour plus de facilité. Le pistolet mais aussi des grenades ou encore un lance-roquette, l’arsenal s’avère globalement varié avec des effets partiellement distincts et cohérents. L’esquive est tout aussi importante et est assurée par le bouton R. Hop, petit pas chassé (roulade ?). Gardez bien à l’esprit qu’il est nécessaire de garder une certaine mobilité, de ne pas rester figé face à l’ennemi afin d’éviter d’être une cible un peu trop facile. Vous constaterez par vous-même qu’il est nettement plus fastidieux de s’en prendre à un gugusse qui s’agite dans tous les sens, plutôt qu’à un pantin qui reste gelé sur place.

Une fois ce court tutoriel clôturé, retour au QG qui fait office de menu principal. C’est ici que le joueur pourra sélectionner le mode de jeu de son choix, en local ou en ligne, personnaliser son escouade, sans oublier un passage obligatoire par l’armurerie qui lui permettra d’accroître considérablement nombreuses de ses capacités. Le départ en mission solo s’articule aussi dans ce repère, après avoir sélectionné la mission de son choix.

Six imposantes missions, elles-mêmes découpées en plusieurs épisodes, sont disponibles. De quoi devenir un soldat émérite !

L’humour ne sera guère au rang de figuration et occupe une place non négligeable au fil des différentes petites vignettes. L’histoire se déploie en effet telle une bande dessinée interactive, avec un audio anglais mais une traduction française disponible. Cette dernière s’avère très correcte puisque les quelques boutades fonctionnent et il est fort probable que vous esquiviez quelques sourires face aux remarques de vos compagnons. Il devient dès lors facile de s’attacher à cette équipe pleine de bonne humeur, malgré les combats qui se succèdent engrangeant de nombreuses petites morts sur votre passage.

Au front soldat !

Si l’humour fait partie intégrante de l’aventure, il faudra tout de même monter au front ! Là est votre devoir, et vous avez du pain sur la planchette les amis ! Les missions suivent toujours globalement le même rythme. Différentes activités sont proposées, la destruction de telle ou telle base, libérer des victimes, escorter untel ou untel… il faudra faire chauffer vos armes pour mener à bien ce pour quoi vous avez été réquisitionné !

L’écran de jeu dispose de multiples informations, agencées convenablement pour être visibles sans vous gêner dans votre tâche. Vos armes et munitions sont visibles sur le côté droit avec les touches d’action associées, le bas de l’écran est réservé à votre score. Les objectifs sont inscrits au sommet de votre écran, tandis qu’un texte central vient souligner votre progression et le chemin qu’il reste à pratiquer au fil de votre avancée dans la mission. Ainsi, le joueur n’est jamais perdu et peut rapidement retrouver la raison de sa venue sur ces terres hostiles ! Le menu pause, quant à lui, vous permet de connaître votre score en temps réel, avec la durée de la partie, le nombre d’ennemis tués, etc.

Nous avons été quelque peu interloqués par une visibilité légèrement réduite, comme si la partie se déployait derrière une caméra de surveillance, comme s’il fallait bidouiller la molette de netteté pour être au top. La jouabilité reste bonne, aussi bien en portable qu’en mode dock, mais tout de même, tout cela reste perfectible. Il en est de même pour la caméra qui se montre parfois fort mal orientée, camouflant certaines zones pourtant ô combien dangereuses puisque semées d’ennemis prêts à en découdre. Sachez qu’il est possible de choisir parmi différents modes de difficultés, ce qui devrait permettre de clôturer chacune des missions sans trop de résistance tout de même. Tout du moins pour les modes les plus faciles… pour les autres, le challenge s’accentue, là est tout l’intérêt nous direz-vous !

Une fois les objectifs de missions remplis, un tableau récapitulatif de vos statistiques s’affiche : la durée de la partie, la précision des tirs mais aussi le nombre d’ennemis et d’alliés tués et même le nombre de troopers réanimés (toutes les informations qu’il est possible de trouver dans le menu pause au cours de la partie) ! Puisque oui, vous pourrez même faire du bouche-à-bouche à vos petits camarades… elle n’est pas bella la vida ? Bien entendu, vos efforts ne resteront pas vains… vos différentes missions seront aussi sources de récompenses (à commencer par votre score avec plus ou moins de bonus !) et d’expérience. Autant d’atouts considérables pour devenir toujours plus grand, toujours plus fort !

Ainsi, tandis que vous aurez fait preuve de courage et de témérité sur les champs de bataille, tout en essayant d’accomplir quelques tâches secondaires (pas toujours faciles !), un petit retour au QG sera le bienvenu : direction l’armurerie pour accroître vos compétences et dès lors repartir plus sereinement encore sur la prochaine mission. La progression est visible, sensible et agréable… votre escouade sera notamment de plus en plus nombreuse, de quoi franchement repartir « pépouze » sur le front !

Dans le cadre de ce test, nous n’avons malheureusement pas pu tester les parties en ligne.

Tiny Troopers : Global Ops est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

Au cours de la première guerre mondiale, les soldats évitaient de fumer autre chose que la pipe. En effet, le rouge incandescent émis par la cigarette pouvait les rendre considérablement plus visibles… et dès lors devenir la cible de l’ennemi. La pipe permettait, quant à elle, la consommation de tabac tout en prenant nettement moins de risques.

Conclusion 7 /10 Les petits costauds sont toujours aussi brillants pour nous faire arpenter les champs de bataille dans la bonne humeur. Avec une prise en main agréable, de nombreuses missions et la possibilité de jouer à la fois en ligne ou en coop local, ce nouvel opus des minis troopers est doté de pas mal d’atouts séduisants pour rassembler les anciens tout en aiguisant la curiosité des nouveaux. Quelques points regrettables restent à souligner, notamment une certaine netteté perfectible, ou encore une caméra qui pourrait, elle aussi, être améliorée. Il reste néanmoins fort plaisant de partir en mission, avec sa petite escouade personnalisée et de plus en plus forte, presque serein, assuré de remporter la victoire ! LES PLUS Bonne prise en main, avec des armes simples à maîtriser.

Bonne prise en main, avec des armes simples à maîtriser. Une progression visible et pertinente, avec des améliorations à apporter à son équipe.

Une progression visible et pertinente, avec des améliorations à apporter à son équipe. Plusieurs niveaux de difficulté afin de s’adapter à tous les joueurs.

Plusieurs niveaux de difficulté afin de s’adapter à tous les joueurs. Sous-titres en français.

Sous-titres en français. Fun et divertissant ! LES MOINS Une netteté qui aurait mérité d’être plus prononcée !

Une netteté qui aurait mérité d’être plus prononcée ! Quelques soucis de caméras, avec des ennemis invisibles qui risquent bien de vous faire perdre un peu de vie tandis que vous les cherchez encore ! Détail de la note Graphismes 0

Ambiance sonore 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu / Tarif 0

Fun 0