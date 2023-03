Amsterdam, Pays-Bas – le 22 mars 2023 – aujourd’hui, Gearbox Publishing et Magic Design Studios annoncent la sortie officielle de Have a Nice Death, le roguelike en 2D terriblement charmant, sur Nintendo Switch et PC (Steam et Steam Deck) en version numérique pour 24,99 €. Après un an de phase d’accès anticipé, il est temps pour des millions de mortels de la surface d’enfiler leur cape et d’empoigner leur faux pour endosser le rôle de la Mort, PDG de Death Incorporated, dans la version complète de cette aventure à l’action effrénée. Dans cette mouture, ils pourront explorer huit départements (mondes) générés de façon procédurale dans lesquels ils rencontreront des personnages hauts en couleur, et pourront manipuler plus de 70 armes et sorts afin de leur montrer qui est le patron.

« Tout le monde au sein de Magic Design Studios est ravi de savoir que les mortels de la surface peuvent enfin faire le grand saut et rejoindre Death Incorporated », dit Simon Duterte, Lead Game Designer chez Magic Design Studios. « Le développement de Have a Nice Death a été une expérience incroyable – de son annonce aux Game Awards à sa sortie en accès anticipé – Le soutien que nous avons reçu a été incroyable. Nous voudrions remercier spécialement les joueurs en accès anticipé qui nous ont fait part de commentaires précieux et nous ont permis de créer non seulement l’aventure que nous voulions, mais aussi celle que les fans de roguelike désiraient. Que vous soyez novice à Have a Nice Death ou que vous y jouiez depuis la phase d’accès anticipé, nous espérons que vous apprécierez votre temps passé au sein de Death, Incorporated ! »

« Magic Design Studios a créé un roguelike inoubliable, mettant en avant son incroyable créativité et ses décennies d’expérience de game design », dit Yoon Im, Président de Gearbox Publishing San Francisco. « Nous sommes tous fiers, au sein de Gearbox Publishing, de ce que le studio a accompli. Depuis le premier jour, nous avons cru et soutenu leur ambition de créer un roguelike se démarquant des autres. Avec son style graphique charmant, son histoire au ton irrévérencieux, ses personnages loufoques et ses combats effrénés, nous sommes convaincus que Have a Nice Death est un roguelike unique que les fans du genre apprécieront. »

Pour les nouvelles recrues de Death, Inc., voici un petit rappel du jeu : Have a Nice Death est un roguelike en 2D animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort, PDG et fondateur de Death, Incorporated, une multinationale florissante spécialisée dans le traitement des âmes dans l’au-delà. En incarnant son chef indéfectible, les joueurs exploreront les sinistres étages du siège de la multinationale, générés de manière procédurale, et devront remettre sur le droit chemin les employés récalcitrants qui ignorent les quotas de morts sur Terre et accumulent les âmes. Mais reprendre le dessus sur les Fléaux, les boss de chaque département, et leurs sbires ne sera pas chose aisée et nécessitera de multiples runs pour les convaincre. Heureusement, les joueurs auront à leur disposition un arsenal de plus de 70 armes et de sorts ainsi que des améliorations redoutables pour venir à bout de leur tâche.

La version complète de Have a Nice Death qui sort aujourd’hui, est celle approuvée par Death, Inc. Elle inclut une mise à jour du roguelike apportant des tonnes de nouveautés, ainsi que tout le contenu des mises à jour précédentes auxquelles les fans ont pu jouer au cours de la période d’accès anticipé (vous pouvez voir la liste des changements apportés depuis le début de la phase d’accès anticipé ici). Les mortels possédant la version en accès anticipé n’ont pas à se faire de sang d’encre, puisqu’ils pourront utiliser leurs fichiers de sauvegarde dans la version « règlementaire » de Have a Nice Death.

Grâce à la mise à jour de lancement et son contenu inédit, vous serez en mesure de visiter le huitième département de Death, Inc., le Temps inévitable. Ce nouveau « monde » est rempli d’ennemis mortels, dont de nouveaux bosses et mini-boss, de nouvelles armes, d’une fin pour l’histoire principale, d’améliorations du confort de jeu et bien plus. Il y a même une rumeur qui circule dans les couloirs de Death, Inc., faisant état de plusieurs secrets à découvrir dans ce département…

Voici la liste détaillée des caractéristiques de la version officielle de Have a Nice Death qui sort aujourd’hui :

Bienvenue chez Death Incorporated – Découvrez et explorez ses départements les plus obscurs générés de manière procédurale et rencontrez le personnel haut en couleur qui les occupe. Vous ferez également connaissance avec des employés dévoués comme Pump Quinn, votre stagiaire et assistant personnel toujours prompt à vous faire part des derniers potins de l’entreprise.

– Découvrez et explorez ses départements les plus obscurs générés de manière procédurale et rencontrez le personnel haut en couleur qui les occupe. Vous ferez également connaissance avec des employés dévoués comme Pump Quinn, votre stagiaire et assistant personnel toujours prompt à vous faire part des derniers potins de l’entreprise. C’est en fauchant qu’on devient la Faucheuse — Perfectionnez vos compétences au cours de combats effrénés de type hack n’ slash. Avec plus de 70 armes et sorts uniques à découvrir, vous pourrez créer des combinaisons dévastatrices et les améliorer.

— Perfectionnez vos compétences au cours de combats effrénés de type hack n’ slash. Avec plus de 70 armes et sorts uniques à découvrir, vous pourrez créer des combinaisons dévastatrices et les améliorer. Il y a une vie après la mort — Puisque la Mort ne peut pas… mourir, profitez de ce que vous avez appris au fil de vos runs pour venir à bout des nombreux employés et boss récalcitrants de Death, Inc. Chaque tentative vous donnera droit à un entretien d’évaluation vous permettant de débloquer des objets et améliorations utiles pour atteindre vos objectifs.

— Puisque la Mort ne peut pas… mourir, profitez de ce que vous avez appris au fil de vos runs pour venir à bout des nombreux employés et boss récalcitrants de Death, Inc. Chaque tentative vous donnera droit à un entretien d’évaluation vous permettant de débloquer des objets et améliorations utiles pour atteindre vos objectifs. La mort est pleine de surprises — Accepter un bonus n’est pas toujours très bien vu par la culture d’entreprise. Par exemple, choisir une amélioration sous forme de Malédiction peut piquer la curiosité de l’Inspecteur du travail et vous attirer les foudres du personnel, ou pire : augmenter le prix du kafé et des autres objets essentiels pour le travail à abattre.

— Accepter un bonus n’est pas toujours très bien vu par la culture d’entreprise. Par exemple, choisir une amélioration sous forme de Malédiction peut piquer la curiosité de l’Inspecteur du travail et vous attirer les foudres du personnel, ou pire : augmenter le prix du kafé et des autres objets essentiels pour le travail à abattre. La mort ne se repose jamais — Après avoir terminé votre première aventure au sein de Death, Inc., il vous restera encore à prouver que vous êtes indétrônable dans tous les domaines. Relevez des défis spéciaux et jouez dans des difficultés plus élevées proposant des modificateurs de gameplay uniques, et permettant de gagner des récompenses venant enrichir votre Pitbook : armes, sorts, malédictions et améliorations… votre travail est loin d’être terminé.

— Après avoir terminé votre première aventure au sein de Death, Inc., il vous restera encore à prouver que vous êtes indétrônable dans tous les domaines. Relevez des défis spéciaux et jouez dans des difficultés plus élevées proposant des modificateurs de gameplay uniques, et permettant de gagner des récompenses venant enrichir votre Pitbook : armes, sorts, malédictions et améliorations… votre travail est loin d’être terminé. La mort a le sens du détail — Personnalisez votre expérience de jeu pour qu’elle vous corresponde. Diverses options d’accessibilité sont à votre disposition (dont le choix de la langue et des ajustements audio), et la réaffectation complète des touches de la manette. Tout est fait pour que faucher devienne une seconde nature chez vous.