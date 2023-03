Saint-Ouen, France – 22 mars 2022 : Bigwax, Musique Pour La Danse et Just for Games sont heureux d’annoncer l’arrivée prochaine de trois sorties vinyles dédiées à la série de jeux Donkey Kong Country.

La trilogie des jeux Donkey Kong Country sur Super Nintendo est marquante à bien des égards, et particulièrement pour sa musique composée par David Wise, mélangeant mélodies et sons de la nature pour un résultat ayant marqué toute une génération de joueurs.

Ces sorties vinyles sont très spéciales, ayant fait l’objet d’un travail titanesques de re-création note-à-note par Jammin’ Sam Miller depuis les versions originales, afin d’obtenir la plus haute qualité sonore tout en restant parfaitement fidèle aux pistes de base.

Les bandes-son des jeux Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2 – Diddy’s Kong Quest et Donkey Kong Country 3 – Dixie Kong’s Double Trouble! seront disponibles au format vinyle 2LP colorés dans le courant du printemps 2023.

