Le compte Twitter officiel de Sonic the Hedgehog a confirmé il y a peu que Sonic Frontiers s’est écoulé à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en novembre 2022. Le premier jeu de plateforme Sonic en 3D de l’équipe Sonic depuis longtemps a remporté le prix du meilleur jeu d’action-aventure aux Famitsu Dengeki Game Awards 2022 la semaine dernière. Sonic Frontiers est disponible sur en version physique et sur l’eShop.

