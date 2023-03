C’est une rumeur qui va faire sauter plus d’un fan de Sega et de J-RPG. Skies of Arcadia, le JRPG d’Overworks, devrait faire l’objet d’un remaster. L’information provient de Nick « Shpeshal Nick » Baker à l’occasion du dernier podcast de diffusé dimanche soir.

Sorti en 2000 sur Sega Dreamcast, Skies of Arcadia était un jeu axé sur l’exploration du monde. Vous y incarnez un pilote aérien nommé Vyse qui, avec ses amis, s’efforce d’empêcher l’Empire Vuluan de se procurer des armes anciennes pour détruire le monde. Le gameplay se concentre sur les éléments traditionnels d’un JRPG avec des combats au tour par tour et des points d’expérience pour faire évoluer vos personnages. L’exploration se fait à pied et dans les airs, comme son nom l’indique. Après la disparition de la Dreamcast au début des années 2000, le jeu a été lancé sur Nintendo GameCube en 2002 avec quelques bonus in-game.

Insider Gaming est tombé sur une image du remaster apparent, mais nous devons encore confirmer sa légitimité à 100 %. Prenez donc cette photo avec des pincettes.

