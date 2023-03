Il semblerait que l’édition spéciale de la Nintendo Switch (modèle OLED) sur le thème de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera révélée par Eiji Aonuma aujourd’hui, car un nouveau SKU de Nintendo Switch est apparue sur le système interne de GameStop.

Des photos de la Nintendo Switch Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (modèle OLED) sont apparues en ligne fin décembre sur le forum chinois Tieba (ici), où des produits Nintendo ont déjà fait l’objet de fuites par le passé.

Nintendo diffusera une vidéo préenregistrée de dix minutes de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom aujourd’hui à 16h heure française.