Capturez des créatures et prenez leur forme en combat, à venir au printemps 2023 sur Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

STOCKHOLM – 29 mars 2023 – Raw Fury vient d’annoncer que Cassette Beasts de Bytten Studio, arrivera sur PC via Steam, le Microsoft Store et le PC Game Pass le 26 avril 2023. Le RPG en monde ouvert de collection de créatures avec des combats au tour par tour arrivera plus tard, au printemps, sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox Game Pass.

Cassette Beasts propose une fonctionnalité unique aux fans de RPG avec des monstres à collectionner ! Sur l’île isolée de la Nouvelle-Wirral, les gens peuvent utiliser des cassettes pour se transformer en créatures étranges et se battre. Vous devrez explorer l’île et enregistrer des monstres puissants sur vos fidèles cassettes afin d’acquérir leurs aptitudes et de trouver ainsi un moyen de rentrer chez vous.

Découvrez plus de 100 monstres à collectionner pour vous transformer au cours de batailles au tour par tour. Vous pouvez même combiner deux créatures pour créer de nouvelles formes puissantes grâce au système de fusion de Cassette Beasts ! Certains de vos adversaires ont également cette capacité, vous devrez donc faire preuve de créativité pour gagner.

Face B des fonctionnalités :

Transformez-vous en divers monstres… à l’aide de cassettes ? Constamment menacés par des monstres extrêmement agressifs, les habitants de Port-la-Ville ont décidé de combattre le feu par le feu. Enregistrez une grande variété de monstres différents sur vos cassettes audio, puis réécoutez-les au cours de la bataille pour prendre leur forme !

Profitez de l’alchimie existant entre les divers éléments pour appliquer des effets bénéfiques ou néfastes en plus de vos attaques, ou encore pour modifier le type élémentaire de votre adversaire.

Ne combattez pas seul ! Tissez des liens avec vos équipiers et aidez-les à accomplir leurs objectifs personnels ; ainsi, vous formerez une meilleure équipe. C’est la force du lien qui vous unit à votre compagnon qui détermine l’efficacité de votre fusion. Jouez en mode coop sur votre divan avec vos amis ! Faites équipe avec un ami en mode multijoueur local pour explorer le monde, vous transformer et vous battre ensemble.