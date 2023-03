Alors que le jeu sortira le 20 avril sur l’eShop de la Nintendo Switch (pour 19€50), Arcana of Paradise —The Tower— propose aujourd’hui une démo.

Le jeu est en Français, alors foncez l’essayer.

Choisissez parmi 20 enfants et perfectionnez votre jeu en affrontant en temps réel les étranges habitants de la Tour ! Prenez vos décisions en une fraction de seconde dans des combats de cartes en temps réel pour survivre dans les profondeurs de la Tour. Les effets de vos cartes changent en fonction de leur orientation, vous devrez donc faire très attention et les retourner de manière stratégique pour surmonter les épreuves qui vous attendent. Placez vos gardes au bon moment, enchainez vos attaques, chargez de puissantes magies et collectez des reliques légendaires, tout en guidant les enfants dans leur quête de nourriture et du Paradis, au fin fond de la Tour !