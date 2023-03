Formula Retro Racing – World Tour est un jeu développé et publié par Repixel8 et CGA Studio Games. Ces derniers avaient déjà sorti sur la Nintendo Switch le jeu de relaxation pour enfants Chill Panda. Le studio s’attaque cette fois-ci aux jeux de course avec ce jeu qui nous promet à la fois le plaisir des courses rétro avec une expérience totalement moderne. Le jeu est disponible au prix de dix-huit euros sur l’eShop.

En voiture, Simone !

Formula Retro Racing – World Tour est donc un jeu de course. Pour gagner, vous devez être premier à chaque circuit. Nous démarrons chaque course de la dernière place et notre objectif est de récupérer la première place. Les commandes sont très simples et vous pouvez accélérer, tourner et ralentir. Vous pourrez aussi choisir de changer vos vitesses manuellement.

Le gameplay est aussi simple que pauvre. Il n’y a pas de drifts, de techniques de folie, ou de choses qui permettraient de pimenter l’action. Le gameplay rétro signifie dans ce jeu de course qu’il n’y a aucune profondeur dans le gameplay…

Il y a deux types de véhicules, l’un qui est maniable et l’autre non. Nous pouvons personnaliser les différentes voitures disponibles, mais ces choix ne sont qu’esthétiques et n’apportent rien à la course. Les voitures prennent des dégâts et au bout d’un certain nombre de coups subis, nous retournons au dernier checkpoint.

Bien que les sensations soient bonnes à la manette pro, les circuits et le level design sont très plats. Nous avons l’impression de rouler en permanence sur les mêmes tracés et l’ennui s’installe au bout de trois circuits. Il y a quand même quelques tracés intéressants comme celui de Paris ou de San Francisco qui relèvent le niveau.

Nous débloquons des points en fonction de notre classement à chaque course. Ces points permettent de débloquer de nouveaux circuits. Plus la difficulté est élevée, plus nous gagnons de points.

Malheureusement, plus nous augmentons le mode de difficulté, plus les voitures face à nous sont rapides. Elles deviennent même plus rapides que nous, et étant donné que nous partons de la vingtième place, il est techniquement impossible de gagner en mode expert. À la fin de chaque course nous pouvons comparer notre temps avec les joueurs du monde entier, mais ils terminent étonnamment les circuits en deux secondes.

Ce sentiment de frustration qui nous envahit est renforcé par une I.A. désastreuse qui réagit à chaque course de la même façon. Nous arrivons à la dixième place à la fin du premier tour, puis jusqu’à la sixième place, et étonnamment, les voitures devant nous lèvent le pied et nous pouvons les doubler sur le dernier tour, à condition de ne pas faire d’erreurs.

Le jeu ne s’adapte pas à nos performances et nos adversaires poursuivent leur vie de robots sans que nous puissions les embêter. Il est vraiment frustrant de voir que nous ne pouvons pas dépasser l’I.A. même en réalisant une course parfaite.

C’est déjà fini ?

Formula Retro Racing – World Tour propose quatre modes distincts qui consistent globalement à faire la même chose : gagner la course en partant de la dernière place.

Le mode arcade permet de faire des courses avec un temps limité (un temps parfois vraiment absurde). Le mode grand prix permet de jouer avec ses amis. Le mode élimination nous fait faire des tours jusqu’à que nous sommes éliminés, et cela peut être très long avec dix-neuf bots. Le mode essai libre nous permet de jouer librement.

Et sinon ? Nous faisons le tour du jeu en une heure et quarante minutes, sachant qu’il n’y a pas vraiment de progression. Le prix de dix-huit euros paraît terriblement excessif pour ce qu’il propose. Dommage, il aurait été idéal dans les jeux à cinq euros de l’eShop.

Les graphismes sont catastrophiques. Le style retro ne peut justifier des décors vides avec deux – trois monuments placés par-ci par-là. Le Japon ressemble à l’Allemagne qui ressemble aux États-Unis, et ce n’est pas la Fernsehturm de Berlin ou quelques pagodes placés aléatoirement sur la carte qui réussiront à faire illusion.

Étonnement, là encore, seuls les circuits de Paris et San Francisco proposent un peu de variétés, le premier se jouant de nuit avec des bâtiments presque (il ne faut pas exagérer) haussmannien, le deuxième grâce au pont du Golden Gate. Globalement, nous ne reconnaissons pas les villes dans lesquelles nous évoluons.

La bande-son, enfin la seule musique ou presque qui est sur le jeu est intéressante, mais à force de se répéter, devient éreintante au possible.

Le jeu est traduit à moitié en français, mais il reste très facilement compréhensible.

Conclusion 3.8 /10 Formula Retro Racing – World Tour est un jeu moyen à un prix bien trop élevé pour ce qu’il propose. Malgré les bonnes sensations en main, le jeu propose un gameplay fade avec des circuits qui se ressemblent les uns les autres et une I.A. désastreuse. Les graphismes sont ratés et ce n’est pas les deux – trois monuments placés par-ci par-là qui réussiront à faire croire que nous évoluons dans des villes différentes. La bande-son est pauvre et la durée de vie est assez faible. LES PLUS De bonnes sensations manette en main

De bonnes sensations manette en main Accessible

Accessible Une bonne quantité de circuits

Une bonne quantité de circuits Les circuits de San Francisco et de Paris

Les circuits de San Francisco et de Paris La seule musique est sympathique LES MOINS Un jeu qui devient très rapidement répétitif

Un jeu qui devient très rapidement répétitif Une I.A. catastrophique

Une I.A. catastrophique Impossible de gagner en mode expert

Impossible de gagner en mode expert Des modes de jeu qui se ressemblent

Des modes de jeu qui se ressemblent Des circuits pas très inspirés

Des circuits pas très inspirés Des graphismes ratés

Des graphismes ratés Pas de progression

Pas de progression Excessivement cher pour ce qu’il propose

Excessivement cher pour ce qu’il propose Une durée de vie toute petite Détail de la note Gameplay 0

Durée de vie / Prix 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Accessibilité 0