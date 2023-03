Après un mois de mars très riche en sorties, le mois d’avril l’est autant voir plus !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en avril 2023, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (21 avril)

La nation Orange Star a besoin de vous ! Mettez votre sens de la stratégie à l’épreuve dans Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sur Nintendo Switch. Les classiques Game Boy Advance ont été entièrement recréés pour reprendre fidèlement le gameplay des versions originales et ajouter l’option de défier vos amis en ligne ! Faites preuve de stratégie au cours de missions au tour par tour qui se déroulent sur la terre, dans le ciel et sur la mer. Affrontez les unités ennemies, capturez des bases et battez-vous pour rétablir la paix !

Pass d’extension pour Fire Emblem Engage : volume 4 (5 avril)

Découvrez une version alternative d’Elyos dans le xénologue déchu, où des alliés deviennent des ennemis et où rien n’est ce qu’il semble être. Rassemblez les Bracelets d’Emblèmes dans cet ultime volume du pass d’extension pour Fire Emblem Engage ! Empêchez l’émergence des ténèbres.

The Mageseeker: A League of Legends Story (18 avril)

Développé par Digital Sun, les créateurs de Moonlighter, The Mageseeker: A League of Legends Story™ est un RPG d’action qui se déroule dans l’univers de League of Legends. Dans le royaume de Demacia, les traqueurs de mages ont tout pouvoir pour opprimer, au nom de l’ordre public, les citoyens qui utilisent la magie ; en les incorporant et les endoctrinant, en les enfermant, ou en les poussant à se cacher. Incarnez Sylas, un mage capable de voler des sorts, qui vient juste d’être libéré d’un emprisonnement injuste entre les mains des traqueurs de mages. Brandissant les chaînes qui vous entravaient, vous devez libérer votre patrie de la tyrannie, un traqueur de mages à la fois. Il est temps de déchaîner la magie.

Commandez la magie La magie est partout, y compris sur le champ de bataille. Des flammes torrides à la glace mortelle, maîtrisez toute une variété de sorts et développez votre propre style de jeu. Brandissez vos chaînes et retournez contre eux la magie de vos ennemis, ou fracassez-les à coups de poings – à vous de voir.

Lancer une rébellion Le royaume de Demacia est mûr pour une révolution, mais aurez-vous ce qu’il faut pour la mener ? À vous de trouver des mages dans le pays et de les rallier à votre cause. Maîtriser la puissance de votre armée grandissante pour améliorer votre base et déverrouiller des compétences uniques.

Forgez votre héritage Vous voyez les traqueurs de mages comme les criminels qu’ils sont, mais tout le monde n’est pas prêt pour la vérité. Combattez de formidables ennemis et faites-vous des alliés inoubliables, nouveaux comme anciens. Vous seul pouvez mettre au jour les secrets enfouis du passé du royaume de Demacia, et les utiliser pour changer le cours de sa destinée.

Minecraft Legends (18 avril)

La corruption du Nether par les piglins se répand dans la Surface, brûlant tout ce qu’elle touche. Êtes-vous le héros qui protégera cette douce terre ? Planifiez votre stratégie et affrontez les piglins dans des batailles épiques – mais attention : ils ripostent toujours. Attaquez les bases piglins le jour et défendez vos alliés à la tombée de la nuit. Explorez des biomes luxuriants remplis de trésors et de dangers, rencontrez de nouveaux amis et retrouvez des créatures familières. Avec les Aides à vos côtés, il ne vous reste plus qu’à sauver le monde.

Mega Man Battle Network Legacy Collection (14 avril)

Les réseaux informatiques du Battle Network sont de retour ! Branchez-vous sur Internet pour affronter des programmes ennemis redoutables au cours de combats électrifiant, et cherchez des puces de combat rares et puissantes afin de bâtir le deck ultime de coups spéciaux ! La célèbre série Mega Man Battle Network, qui a engendré son lot d’animés et de bandes dessinées, fait son grand retour avec Mega Man Battle Network Legacy Collection. Ce pack inclut 10 jeux bourrés d’action, ainsi que du contenu supplémentaire comme une galerie d’illustrations et de morceaux de musique ! Et en plus, le jeu en ligne est pris en charge ! En l’an 200X, les progrès rapides des technologies Internet ont donné naissance à l’Ère des réseaux. Tout un chacun profite de ces avancées grâce à un terminal d’assistance personnelle, le « PET », et aux programmes de simulation de personnalité NetNavi. Alors que le monde des réseaux croît chaque jour davantage, la vie devient toujours plus facile. Toutefois, ce progrès s’accompagne d’une explosion de la criminalité en ligne. Lan Hikari et son NetNavi, MegaMan.EXE, décident d’unir leurs forces afin de mettre un terme à ces menaces.

Mega Man Battle Network Legacy Collection inclut :

Mega Man Battle Network

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Battle Network 3 Blue

Mega Man Battle Network 3 White

Mega Man Battle Network 4 Red Sun

Mega Man Battle Network 4 Blue Moon

Mega Man Battle Network 5 Team Protoman

Mega Man Battle Network 5 Team Colonel

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar

Vous pouvez jouer aux jeux de cette collection en anglais, japonais, et chinois simplifié/traditionnel uniquement.

Process of Elimination (14 avril)

Un étudiant malchanceux du nom de Wato Hojo se retrouve parmi un groupe de détectives de talent et doit participer à leur enquête pour arrêter le tueur en série prolifique qui se cache parmi eux. Arriveront-ils à résoudre l’affaire avant d’être tous éliminés ?

Disney Speedstorm (18 avril)

Disney Speedstorm est le jeu ultime de courses et de combats, sur des circuits ébouriffants inspirés des univers de Disney et Pixar. Dans cette expérience palpitante de course d’arcade, les joueurs devront maîtriser les compétences uniques de chaque personnage sur la route et décrocher la victoire.

DISNEY & PIXAR SE LANCENT DANS LE COMBAT EN COURSE

Des personnages incroyables, dont Mulan, Mickey Mouse, Sulli, Baloo, le capitaine Jack Sparrow, la Bête et bien d’autres, sont prêts à en découdre sur le circuit. Améliorez les stats de chaque pilote et profitez au maximum de leurs compétences uniques qui peuvent renverser l’issue de la course et changer radicalement votre façon de jouer !

CE JEU REDÉFINIT LES COURSES D’ARCADE

N’importe quel joueur peut rapidement prendre en main Disney Speedstorm, mais il est crucial de maîtriser les compétences et les techniques comme utiliser ses boosts de nitro au bon moment, contrôler les dérapages dans les virages et s’adapter aux décors animés des circuits pour dominer toutes les courses.

FAIRE LA COURSE ENSEMBLE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

Choisissez votre pilote et foncez sur des circuits bourrés d’action en solo ou défiez vos amis dans les modes multijoueurs en local et à distance. Vous pouvez même affronter des joueurs du monde entier en ligne pour devenir une légende.

DES CIRCUITS INSPIRÉS DES UNIVERS DISNEY & PIXAR

Démarrez votre moteur dans des environnements inspirés de certains de vos films Disney et Pixar favoris. Des pontons de l’Île des Pirates des Caraïbes à la nature sauvage des Ruines du Livre de la Jungle ou au Niveau Terreur de Monstres et Cie, vous découvrirez ces mondes sous un autre angle, celui de la course !

PERSONNALISEZ ET AFFICHEZ VOTRE STYLE

Choisissez la tenue de votre pilote préféré, une livrée colorée pour votre kart, et affichez des roues et des ailerons tape-à-l’œil. Tout cela, et bien plus, est possible grâce aux nombreuses options de personnalisation du jeu !

DU NOUVEAU CONTENU ARRIVE À TOUTE ALLURE

L’action ne ralentit jamais, grâce au contenu saisonnier inédit qui ne cesse d’arriver. De nouveaux pilotes Disney et Pixar seront régulièrement ajoutés, avec leurs compétences spéciales à maîtriser (ou surmonter), et des circuits uniques seront fréquemment créés pour injecter plus de stratégie dans le mélange. Des personnages de soutien, des décors et des options de personnalisation, ainsi que des objets à collectionner seront aussi régulièrement ajoutés, il y aura donc toujours plus à découvrir.

GrimGrimoire OnceMore (7 avril)

GrimGrimoire OnceMore transporte le jeu d’aventure et de stratégie classique de Vanillaware dans le présent ! Rejoignez la magicienne en herbe, Lillet Blan, à la Silver Star Tower, une célèbre académie pour magiciens. Mais les murs de la tour cachent bien des secrets : mystères, monstres et menaces rôdent. Utilisez le pouvoir de la magie pour dissiper les secrets de la tour et découvrir la vérité sur la Silver Star Tower !

TRON: Identity (11 avril)

Dans la nouvelle Grille, oubliée par son créateur et condamnée à évoluer seule sans l’intervention d’un Concepteur, un crime sans précédent a été commis. Le Dépôt se dresse au cœur de cette société. Une intrusion a eu lieu, et c’est tout l’avenir de cette Grille qui est en jeu. TRON: Identity est une aventure sous forme de roman visuel qui suit Query, un programme détective chargé de découvrir ce qui a été volé, et par qui. Projeté dans un monde aux fondations instables, empli de connaissances gardées secrètes, il vous revient d’interroger les suspects et de sonder ce qui vous entoure pour découvrir la vérité. Vos décisions influenceront directement l’histoire et mèneront à une multitude de résultats possibles, bons comme mauvais. Tout dépend de ce que vous choisirez de dire. Vous interagirez avec des personnages intrigants et déciderez si vous souhaitez vous allier à eux, les repousser ou même les désintégrer. Quel que soit votre choix, vous devrez récupérer leurs souvenirs perdus dans votre quête de réponses et défragmenter les Disques d’identité pour vous frayer un chemin vers la vérité.

Une nouvelle extension de la franchise TRON – Déverrouillez un serveur inédit peuplé de nouveaux programmes originaux qui deviendront vos alliés, ou vos adversaires.

De nouveaux personnages travaillés avec soin – Regardez l’histoire prendre vie à travers des personnages uniques et détaillés.

Un scénario et un monde riches en détails – Il y a tant à découvrir sur les programmes et les lieux de cette toute nouvelle Grille aux nuances structurelles propres.

Déchiffrez les souvenirs – La vérité sur cette affaire est cachée dans les Disques d’identité de ceux qui vous entourent. Défragmentez ces Disques et résolvez des casse-têtes uniques pour remonter les pistes tortueuses menant à la solution.

Un seul mystère, de multiples fins – Vos choix détermineront votre résultat. Votre protagoniste vous laisse prendre les rênes et choisir votre propre approche.

Développé par l’équipe primée à l’origine de « Thomas Was Alone » et « Subsurface Circular » – Nous sommes terriblement impatients de partager avec vous ce jeu créé par une équipe passionnée de science-fiction.

God of Rock (18 avril)

Le mystérieux God of Rock a ressuscité les âmes des plus grands musiciens de l’univers afin qu’ils s’affrontent pour le divertir. Doté d’un nouveau corps et de nouveaux pouvoirs, chaque musicien devient un concurrent dans son jeu, affrontant des adversaires pour la suprématie musicale sur la scène mondiale. God of Rock allie un gameplay à base de rythme avec une mécanique de jeu de combat pour des combats singuliers intenses. Choisissez parmi une dizaine de combattants uniques ayant chacun leur apparence, leurs aptitudes et leurs attaques harmoniques. Affaiblissez vos adversaires avec des coups normaux et faites monter la jauge en jouant les notes dans le tempo du morceau, puis dépensez-la pour infliger des coups EX et spéciaux qui infligent des dégâts et ajoutent de la complexité aux morceaux. Pour finir, achevez-les au moyen d’une Super-attaque dévastatrice ! Au fil du combat, le morceau deviendra plus complexe et plus difficile, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un d’entre vous !

Wildfrost (12 avril)

Affrontez la fureur des éléments dans Wildfrost, un jeu de deckbuilding tactique de type rogue-like ! Le soleil a fini par geler, succombant à un froid implacable. La ville de Longueneige et les survivants qui y vivent sont le dernier bastion luttant contre l’hiver éternel. Constituez-vous un deck de cartes composé de compagnons et d’objets élémentaires, et battez-vous pour atteindre le Temple du Soleil et bannir le givre une bonne fois pour toutes !

Améliorez-vous sans cesse en vous constituant le deck qui vous convient le mieux pour explorer ce monde gelé.

Collectionnez les compagnons et améliorez-les pour venir à bout d’adversaires dangereux et de boss redoutables.

Planifiez vos combats à l’aide d’un système de compte-tours dynamique qui vous permet de prévoir vos prochains coups et de vaincre vos adversaires gelés.

Améliorez vos compagnons favoris et personnalisez-les en leur ajoutant des charmes augmentant leur pouvoir.

Entre deux explorations du monde gelé, abritez-vous dans la ville de Longueneige et développez-la en construisant de nouveaux bâtiments qui débloqueront de nouvelles cartes, des tribus, des événements, et plus encore pour vous aider dans votre lutte contre le froid éternel.

Mettez votre science du jeu à l’épreuve grâce aux parties et défis quotidiens offrant une rejouabilité infinie.

Curse of the Sea Rats (6 avril)

Curse of the Sea Rats est un jeu de plateforme « ratoidvania » avec des animations dessinées à la main. Embarquez pour le voyage épique de quatre prisonniers de l’Empire britannique transformés en rats par la tristement célèbre pirate sorcière, Flora Burn. Pour récupérer leurs corps d’humains, ils devront affronter de dangereux boss, découvrir les secrets de l’immense côte irlandaise et capturer la sorcière qui leur a jeté ce sort.

Batora: Lost Haven (6 avril)

Savant mélange d’aventure/action isométrique et d’éléments RPG, Batora: Lost Haven est un jeu qui évolue au fil de vos choix et se démarque par un système de dualité unique en son genre. En plus d’influer sur les combats, l’histoire, les dialogues, les casse-tête et la fin de votre périple, cette approche du gameplay vous incitera à vous poser une question lourde de sens : qu’est-ce que le sacrifice ? Tout au long de vos pérégrinations dans Batora: Lost Haven, vous sillonnerez des planètes extraordinaires au cœur d’une galaxie où la morale est floue, où la frontière entre le bien et le mal est difficilement perceptible. Maîtrisez des capacités exceptionnelles et peaufinez différents styles de combat pour terrasser des adversaires redoutables. Vous devrez également résoudre des énigmes complexes et entreprendre les quêtes que vous proposeront les étranges habitants de ces mondes. Chacun de vos choix influencera votre périple et la manière dont vous mènerez à bien votre dernière mission…

Pupperazzi (6 avril)

Mettez votre amour des chiots à rude épreuve en tentant de photographier une bande de cabots absolument adorables ! Enchaînez les clichés et cataloguez les meilleurs chiens (et les plus rusés) pour faire progresser votre carrière, améliorer votre appareil photo et découvrir d’autres toutous. WAF WAF ! Qui photographiera, caressera et flattera ces braves chiens si vous ne le faites pas ? Le monde A BESOIN de vous dans Pupperazzi, le jeu de photographie canine ! Prenez des photos et développez votre présence sur les réseaux sociaux. Vous donnerez-vous un mal de chien pour atteindre la gloire ou tenez-vous à être considéré comme un véritable artiste ? Peut-être souhaitez-vous simplement partager avec vos amis les photos de l’adorable chiot que vous venez de croiser. À vous de choisir comment mener votre carrière, à condition de ne pas oublier de caresser de braves toutous en chemin. Esquivez les obstacles comme les gens alors que vous immortalisez la beauté animale au format numérique. Faites des doubles sauts d’un bâtiment à l’autre pour réussir le cliché lucratif de la célébrité canine locale qui mène tranquillement sa vie de chien. Faites un zoom au ralenti pour capturer ces images en plein saut chargées d’une émotion contagieuse. Tout un monde vous attend, prêt à être photographié sous toutes les coutures !

Labyrinth of Zangetsu (20 avril)

Labyrinth of Zangetsu est un RPG dungeon crawler en 3D créé par Acquire. Il met en scène une équipe de puissants combattants venus des quatre coins du monde pour venir à bout des bêtes d’Encre sans cesse plus nombreuses.

Un monde obscurcit par l’Encre de la destruction L’histoire se déroule à Ido, la ville de la lune du matin, localité qui continue à résister à la calamité de l’Encre de la destruction. La ville dotée d’une culture traditionnelle qui rappelle le Japon médiéval est une forteresse protégée par une puissante barrière technologique magique. Située juste en dessous de la lune qui illumine le ciel, elle fonctionne en symbiose avec elle, maintenant les habitants à l’abri de la corruption de l’Encre.

Parviendrez-vous à accomplir cette quête ? Tokinokuni, le chef de la ville, a convoqué des individus du monde entier connus sous le nom de « destructeurs d’Encre » afin de se rendre dans les endroits les plus périlleux. Grâce à leurs pouvoirs extraordinaires, ils vaincront les différentes « bêtes d’Encre » qui terrorisent les gens qui ont fui le désastre. Explorez les labyrinthes autour d’Ido et servez-vous de la force et de la stratégie pour mener votre équipe à la victoire et dominer les ténèbres cauchemardesques.

Les ennemis que vous devez subjuguer Les bêtes d’Encre sont nées de la contamination de l’Encre de la destruction. Les êtres vivants qui entrent en contact avec l’encre perdent la raison, se transforment en démons ou périssent. Et les morts ressuscitent et se mettent à déambuler à travers les terres, toujours plus nombreux. Leur seul objectif est de tout détruire sur leur passage et d’envelopper la terre d’un voile ténébreux. Vous devez vaincre cette souillure pour libérer à jamais le monde de leur avidité destructrice. Les bêtes d’Encre adopteront la forme de différents démons et yokai effrayants issus de la culture japonaise et ressusciteront les morts pour les intégrer à leur armée des ombres. Fortifiez votre esprit et votre volonté avant d’affronter cet ennemi redoutable.

Arcana of Paradise —The Tower— (20 avril)

Choisissez parmi 20 enfants et perfectionnez votre jeu en affrontant en temps réel les étranges habitants de la Tour ! Prenez vos décisions en une fraction de seconde dans des combats de cartes en temps réel pour survivre dans les profondeurs de la Tour. Les effets de vos cartes changent en fonction de leur orientation, vous devrez donc faire très attention et les retourner de manière stratégique pour surmonter les épreuves qui vous attendent. Placez vos gardes au bon moment, enchainez vos attaques, chargez de puissantes magies et collectez des reliques légendaires, tout en guidant les enfants dans leur quête de nourriture et du Paradis, au fin fond de la Tour !

Desta: The Memories Between (26 avril)

Plongez dans un paysage onirique. Revivez des souvenirs, renouez avec des amis et réparez des relations dans cette exploration d’univers surréels en mode tour par tour. Découvrez une histoire où les non-dits ont brisé des amitiés et saisissez la chance d’y remédier à travers vos rêves dans ce jeu roguelite riche en personnages forts !

Road 96: Mile 0 (4 avril)

Les joueurs de Road 96 se souviendront de Zoe, l’un des personnages principaux du jeu. Elle vient de la partie riche de la ville et son père travaille pour le gouvernement du Président Tyrak en tant que ministre du Pétrole.

Kaito, un personnage du jeu Lost in Harmony, est né du côté sombre et dangereux de Colton City et a déménagé avec ses parents à White Sands dans l’optique de trouver du travail et d’échapper à la pollution présente en ville. Cela fait deux ans maintenant qu’ils vivent ici aux côtés de tous les autres VIPS et du Président Tyrak.

Intriguée par la noirceur qui émane de lui, Zoe se rapproche de Kaito et tous deux devinrent de très bons amis. En passant du temps avec lui, elle va découvrir des faits troublants sur son pays, mais aussi à propos de son propre père.

Souhaitez-vous découvrir les raisons qui se cachent derrière la fuite de Zoe de chez elle, ainsi que la vérité derrière ce qu’il s’est réellement passé en 1986 pendant l’attentat à la frontière ?

Rapidement, cette amitié sera mise à l’épreuve. Comment cela impactera leur histoire ? Resteront-ils amis ?

Yoan Fanise, PDG de DigixArt déclare : « Dans Mile 0, nous souhaitions montrer d’où venait Zoe, ainsi que les raisons qui l’ont poussée à quitter sa vie confortable. Cependant, on ne voulait pas le faire de façon conventionnelle, nous avons opté pour une manière plus délirante, avec des séquences musicales pleines de métaphores, dans lesquelles vous parcourez les convictions et les doutes de Zoe et Kaito. Ce qui est drôle c’est que VOUS décidez de la façon dont vous souhaitez qu’ils évoluent ».