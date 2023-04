En attendant les prochains jeux olympiques de Paris 2024, nous nous lançons donc dans Blaloon Blalympia 2 pour des jeux des plus colorés et plus loufoques les uns que les autres. Suite du 1er opus à “succès” du même nom, nous allons pouvoir tapoter de la gâchette et nous amuser entre petits et grands ! Enfin sur le papier c’est simple, mais une fois en mains cela s’avère-t-il vrai ? rien n’est moins sûr !

Pâle copie d’un mario party et d’un pseudo mario kart, Blaloon Blalympia 2 à un contenu dérisoire… Produit et développé par Swinging Lama qui est un petit studio Allemand avec à l’heure actuelle, seulement les deux Blaloon : le 1er opus sorti le 5 septembre 2021 et le second le 23 septembre 2022. Deux autres jeux sont en préparation pour 2023 sur leur site officiel mais aucune info nulle part à ce sujet. Bref, passons….

Ah oui, ils sont sortis seulement sur Nintendo Switch. La “chance” ! mais pour qui ?

Seul le second opus est trouvable sur l’eShop pour 9.99€… ce qui est largement superflu pour ce qu’il apporte, ça c’est certain.

Mais serait-ce les handisports ?

Comme dit plus tôt, le contenu du jeu est dérisoire : nous lançons le jeu pour tomber directement sur le menu affublé d’un onglet Blalympiade et Training ; apparaîssent ensuite les modes Singleplayer et Multiplayer puis c’est parti pour les jeux… au nombre de 7, dont certains sont repris du 1er opus. Que de travail, dites donc et c’est bien dommage. La musique de fond est énervante et répétitive, la prise en main est complètement débile pour la console qui se veut être portable comme de salon : pas possible de jouer en mode portable… Il faudra pour cela séparer les manettes de l’écran, ce qui est assez bête si nous voulons jouer solo. Les mini-jeux, parlons-en ! Tel un Mario party on nous présente le jeu, les touches et l’objectif… et nous sommes partis pour quelques instants de folie ! ou pas. Car malgré les informations données, nous ne comprenons pas toujours si ce que nous faisons est utile et nous permettrait de gagner la partie (Nous perdons des points sans trop savoir pourquoi, et inversement).

Une épreuve a particulièrement attiré notre attention : la Blacourse Mania ! Si nous vous disons route arc en ciel, sur laquelle on chevauche des lamas gonflables pour faire la course entre potos, et à l’époque du 1er opus des items d’objets en tout genre (retiré dans ce second opus sans trop savoir pourquoi), etc … Nous avons forcément pensé à Mario Kart bien sûr ! et sa route arc en ciel ainsi que son gameplay.

Nous ne détaillerons pas les 6 autres épreuves pour garder la part de mystère du jeu mais quelques infos tout de même : un jeu de mémoire, du tir à l’arc, du battle royal au pistolet à air comprimé, des joutes médiévales.

And the winner is … !

Après s’être follement amusés quelques minutes… En vérité un calvaire pour nous en tant qu’adultes, il est possible que les enfants puissent s’y amuser un peu plus que nous par cet aspect coloré et simple à prendre en main.

Mais à notre avis ce sera tout, pour 10€ c’est cher payé pour un jeu pareil. Il n’y a ni apprentissage ni aspect ludique à ce titre.

Nous avons pu gagner la coupe des Blalympia à deux reprises alors que nous avions terminé la plupart du temps dernier aux mini jeux, allons savoir pourquoi… Le système de scoring est particulier et nous sommes restés dubitatifs devant notre écran lors de chacun des résultats.

Même la présentation sur l’eShop n’est pas cohérent :

Après s’être amusé avec BLALOON BLALYMPIA PART ONE, voici le niveau suivant : BLALOON BLALYMPIA PART TWO. Avec encore plus d’action amusante de jeu de fête et un aspect et une sensation considérablement améliorés pour votre console préférée.

Dans quatre mini-jeux passionnants, toutes vos compétences seront à nouveau mises à l’épreuve : vitesse de réaction, compétences tactiques et intelligence…

Que ce soit pour les grands ou les petits, les jeunes et les jeunes de cœur : Blaloon Blalympia transforme votre Nintendo Switch™ en une machine de jeu-sport blatastique pour toute la famille !

C’est fou, c’est amusant, c’est amélioré… Bref, la liste risque d’être longue si l’on veut corriger cette présentation.

Conclusion 2 /10 si vous passez par là, qu'il y a une sacré promo et que vous avez des enfants pas trop âgés, alors pourquoi pas mais seulement à cette condition ! Sinon passez votre chemin et prenez plutôt un autre party game (que nous avons cité plus haut par exemple) vous en aurez pour vos pépettes ! Sans oublier que le jeu est seulement en anglais et allemand d'après l'eshop.

LES PLUS Coloré et enfantin

Des petites anecdotes entre deux sessions de chargement pour présenter les personnages LES MOINS Jouer en portable est impossible si les joycons sont en place

Ces même anecdotes trop rapides et peu nombreuses, du coup inutiles

Gameplay 0

Richesse du contenu 0

Bande-son 0

Scénario / fil rouge 0