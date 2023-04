Incarnez Zoe et Kaito et levez le voile sur les secrets que leur pays tente de cacher.

DigixArt et Ravenscourt sont heureux d’annoncer la sortie aujourd’hui de Road 96: Mile 0, le préquel du titre acclamé par la critique, Road 96. Le jeu est désormais disponible en version numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

« Road 96: Mile 0 est une folle aventure dans laquelle vous incarnez Zoe et Kaito. Vous choisissez la façon dont leur relation évolue au cours du jeu, alors que leurs convictions s’opposent. Donnez vie à leur réalité à l’aide du gameplay signature de Road 96, mais aussi au travers de séquences pleines d’action qui se déroulent dans leur tête. Attendez-vous à ce que ces deux facettes du jeu soient accompagnées d’une fantastique bande-son composée de musiques inédites, réputées, ainsi que de titres déjà connus », déclare Yoan Fanise, Directeur Créatif de DigixArt.

L’expérience complète de l’univers Road 96

Que vous soyez un connaisseur de l’univers Road 96, ou bien un nouveau joueur, vous pouvez aller plus loin dans l’expérience avec le bundle « Stronger Together » qui comprend le livre numérique et interactif « Road 96: About a girl » et l’OST du jeu, dont le titre « Land Locked Heart » du groupe The Midnight.

Ce livre numérique inédit, uniquement disponible en français et en anglais, est un indispensable pour tous ceux qui souhaitent en savoir davantage sur ce qu’il arrive à Zoe entre les deux opus, dévoilant par la même occasion de nouveaux endroits situés dans Petria. Des secrets exclusifs y sont révélés et des événements importants de l’univers Road 96 sont revisités à travers les perspectives de Jarod, Stan & Mitch, Alex, Fanny et John.

De plus, pour ceux qui souhaitent plonger davantage dans l’univers Road 96, le bundle « Full Journey » comprend les deux jeux : Road 96 et son préquel Road 96: Mile 0.

L’OST et le livre numérique sont tous les deux disponibles séparément à la vente sous forme de DLC.