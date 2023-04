The Ashes, la Big Bash, The Hundred, la Caribbean Premier League et de nombreuses équipes internationales sont inclus ainsi que des équipes T20 indiennes professionnelles qui seront annoncées prochainement !

Cricket 24 est le premier jeu vidéo de cricket à proposer un aussi grand nombre de licences.

Melbourne, le 4 avril 2023 : Big Ant Studios et NACON sont ravis d’annoncer la date de sortie de Cricket 24: Official Game of The Ashes pour le mois de juin prochain. Cricket 24 réinvente et améliore le très populaire Cricket 22 et y ajoute des équipes issues des quatre coins du globe, pour créer le jeu vidéo de simulation de cricket le plus complet jamais vu jusqu’ici.

Que ce soit sur la jaquette ou les différents modes de jeu de Cricket 24, Big Ant Studios continue de démontrer son engagement envers l’égalité des genres et propose une représentation égale des hommes et des femmes en jeu.

Découvrez le jeu de cricket le plus réaliste au monde !

-The Ashes : Cricket 24 met en scène la compétition la plus célèbre du cricket, The Ashes. Des cinématiques détaillées permettent aux joueurs de suivre sa progression dans le tournoi des Ashes. Grâce aux conférences de presse et aux sessions d’entraînement des équipes, vous aurez le sentiment de faire partie intégrante de votre équipe. Des commentaires uniques améliorent également l’immersion dans la compétition. Découvrez The Ashes en mode solo ou en jouant l’équipe d’Australie ou d’Angleterre.

-Des licences officielles : retrouvez en jeu plus de 200 joueurs avec photogrammétrie complète. Les nations majeures du cricket sont présentes, dont l’Australie, l’Angleterre, les Indes occidentales, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande et bien d’autres qui seront annoncées prochainement. Les plus grands tournois sont également inclus tels que The Ashes, la KFC BBL et la Weber WBBL, The Hundred, la Caribbean Premier League, des équipes T20 indiennes professionnelles qui seront annoncées prochainement. Enfin plus de 50 stades officiels fidèlement reproduits sont à retrouver en jeu.

-Mode Carrière : suivez le parcours de votre joueur, de son club de cricket jusqu’au niveau international. Développez vos compétences, augmentez le nombre de vos fans et devenez la prochaine révélation du cricket. Cricket 24 propose de contrôler la carrière de votre joueur en choisissant de devenir une star solo, en faisant partie de la « Test team », ou en trouvant un équilibre entre les deux alors que vous avancez sur le chemin de la célébrité.

-Chasse exclusive : avec la refonte complète des systèmes de chasse (« fielding »), découvrez les commandes de chasse les plus réalistes et réactives jamais développées dans un jeu vidéo de cricket.

-Cross-platform : grâce au jeu cross-platform, jouez en ligne avec vos amis et les meilleurs joueurs mondiaux sur n’importe quelle plateforme. Créez et partagez du contenu personnalisé sur différentes plateformes, y compris des stades, des joueurs, des équipes et plus encore avec l’Académie.

-Équipe Pro : collectionnez des cartes de joueurs et créez votre équipe de cricket de rêve. Participez à des défis hebdomadaires en mode Solo ou affrontez le monde en ligne. Rejoignez vos amis et affrontez-vous dans des activités de teambuilding dans le mode Enchères.

« C’est impressionnant de voir la passion et l’enthousiasme avec lesquels nos fans réagissent face à la perspective d’un nouveau jeu juste avant les prochains Ashes » a annoncé le PDG de Big Ant, Ross Symons. « Nous avons travaillé d’arrache-pied avec les fédérations de cricket du monde entier pour offrir le jeu vidéo de cricket le plus réaliste et le plus riche jamais créé. Je pense que Cricket 24 ravira tous les fans de cricket à travers le monde, car c’est le premier jeu vidéo de cricket vraiment mondial. »

« Cricket Australia est enchantée de collaborer à nouveau avec Big Ant Studios pour proposer un jeu vidéo aussi interactif et réaliste aux fans de cricket à l’approche de la prochaine Ashes Series en Angleterre », a déclaré le PDG de Cricket Australia, Nick Hockley. « The Ashes est une des compétitions les plus célèbres au monde. C’est formidable que les fans puissent jouer leur propre Ashes Series dans Cricket 24 et imiter leurs joueurs et équipes préférées. »

Cricket 24 sera disponible en juin 2023.

Les fans qui achètent le jeu sur PlayStation®4 et Xbox One pourront bénéficier d’une mise à niveau gratuite lorsqu’ils achèteront une console de nouvelle génération.

Cricket 24 sur Nintendo Switch™ sera disponible en novembre 2023.