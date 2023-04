Le comité d’évaluation taïwanais est de nouveau à l’œuvre et nous donne la quasi-confirmation de deux jeux supplémentaires qui arriveront sur Nintendo Switch.

Bien qu’ils n’aient pas été officiellement annoncés par leurs développeurs ou éditeurs respectifs, le comité d’évaluation taïwanais a publié les listes de Killer Frequency et Outward : Definitive Edition. Ce n’est qu’une question de temps avant que ces deux titres ne soient confirmés.

Killer Frequency est une aventure d’horreur à la première personne. Incarnez Forrest Nash, un animateur de radio nocturne. Résolvez des énigmes, sauvez des vies et contrôlez le standard, le tout rythmé par un joke-box et ses tubes des années 80 !

Il se fait tard à la station Radio KFAM de Gallows Creek, au centre-ouest des États-Unis. Une ambiance particulière y règne. À peine installé à votre poste, quelqu’un appelle pour faire part d’une découverte effroyable. Ce qui suit changera votre vie à jamais…

Une expérience comique et horrifique d’animateur radio : Devenez un DJ radio dans cette aventure effrayante des années 80. Nous ne sommes pas un vendredi 13, mais Halloween approche et vous savez que ce boulot n’est pas de tout repos.

Décisions en temps réel et résolution d’énigmes : Grâce aux choix de dialogues, interagissez avec de multiples habitants excentriques, dont de potentielles victimes ou suspects. Explorez le monde qui vous entoure, recueillez des indices, prenez des décisions, résolvez de plaisantes énigmes et aidez chacun de vos interlocuteurs téléphoniques à survivre jusqu’au matin.

Une histoire entièrement doublée et une bande-son rétro : Profitez d’une multiplicité de personnages entièrement doublés, en écoutant des tubes des années 80, des titres rock classiques aux airs synthwave déments.

Une véritable ambiance des années 80 : Explorez d’une authentique station radio détaillée et interagissez avec des dizaines d’objets d’une époque révolue, dont notamment un lecteur CD et un magnétocassette fonctionnels.

Dans Outward, le froid de la nuit ou l’infection guettant une blessure peuvent s’avérer aussi dangereux que le prédateur rôdant dans les ténèbres. Explorez le vaste monde d’Aurai en solo ou en coop. Outward Definitive Edition comprend les deux DLC et de nombreuses améliorations de confort.

Outward Definitive Edition offre aux joueurs l’expérience ultime du jeu. Ne se contentant guère d’une simple refonte visuelle, la Definitive Edition combine les nouvelles mécaniques et fonctionnalités d’Outward et des deux DLC, Les Soroboréens et Les frères de feu, pour offrir une expérience inédite. En outre des nouvelles armes, nouveaux donjons et autres mécaniques propres aux DLC, vous pouvez aussi vous attendre à de nombreuses améliorations de confort. Aventuriers, l’heure est venue d’explorer le monde d’Aurai ! Outward propose une expérience RPG immersive avec une jouabilité axée sur la survie : un vrai défi très gratifiant pour les joueurs les plus acharnés.

Un voyageur tout ce qu’il y a de plus normal. En tant que simple aventurier, vous devrez non seulement vous défendre contre les terribles créatures du monde d’Aurai et vous cacher pour leur échapper, mais aussi braver les dangers de l’environnement, vous protéger des maladies infectieuses et vous assurer de bien dormir et de rester hydraté. Lancez-vous dans une expédition périlleuse au travers des étendues sauvages pour découvrir de nouvelles villes, accomplir diverses missions et explorer des donjons secrets regorgeant d’ennemis redoutables.

Relevez le défi en solo ou en coop. Pour survivre au monde aussi sublime que dangereux d’Aurai, vous devrez faire preuve de fourberie, d’ingéniosité et de sang-froid. Élaborez différents stratèges pour vaincre vos ennemis et n’oubliez pas de pourvoir à vos besoins les plus élémentaires tout en partageant votre périple avec un ami, en local ou en ligne.

Mécanisme de construction de ville – Rebâtir Sirocco : Laissez votre propre marque sur Aurai en aidant la population à survivre à ce monde impitoyable ! Grâce au mécanisme de construction de ville, transformez le camp de réfugiés en Nouveau Sirocco.

Système d’enchantements. Enfilez votre armure et gagnez en force au fur et à mesure que vous améliorez vos armes, accessoires et armures grâce au système d’enchantements ! Augmentation des dégâts, de la résistance aux intempéries, aux éléments, personnalisation et plus encore ; vous trouverez forcément l’enchantement de vos rêves parmi les 85 recettes disponibles.

L’expérience Outward :

Explorez des contrées sauvages

Jouez seul ou en coopération, en local ou en ligne

Des scénarios dynamiques qui réagissent selon le contexte

Une sauvegarde automatique constante : aucun retour en arrière n’est possible

Des invocations ritualistes avec une approche étape par étape

Une expérience unique à chaque nouvelle partie