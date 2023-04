CyberStep, Inc. a le plaisir d’annoncer que le visual novel sur Nintendo Switch, Isekai Junior Manager, développé par PandaShojo, sera disponible dans l’eShop au prix de 19,90€ à partir du 13 avril 2023.

Isekai Junior Manager est un visual novel dans lequel le protagoniste, qui renaît en tant que famille noble d’Isekai, a été exilé et déchu. Il développe des produits uniques en utilisant ses compétences et ses connaissances modernes. Il coopère avec des héroïnes aux caractéristiques variées pour vendre et devenir le meilleur manager d’Isekai. Ce jeu Bishojo sorti en 2021 sous la marque « Calcite » a été retravaillé pour la plateforme « PandaShojo » afin que les joueurs de tous âges du monde entier puissent en profiter. Le protagoniste, mort dans un accident dans le Japon moderne, renaît dans un Isekai sous le nom de Kurth Lammertz, le troisième fils d’une famille noble. Cependant, sans aucun talent pour l’épée ou la magie, et avec un ensemble de compétences décevantes lors de son baptême, sa famille l’a rejeté et exilé à la frontière…

Un incident déclenche chez Kurth la mémoire de sa vie antérieure, il décide d’utiliser ses connaissances modernes pour créer des produits qui n’existent pas dans l’Isekai et de lancer sa propre entreprise. Un bel elfe aux relations diverses, une naine aux talents de forgeron hors pair, une belle Arlaune aux vastes connaissances magiques… En collaboration avec des héroïnes aux caractéristiques diverses, Kurth veut devenir le plus grand marchand de l’Isekai.