Je vous propose de découvrir le classement des ventes de la semaine eShop de la Nintendo Switch sur le sol américain d’après le classement fourni par la boutique en ligne elle-même.

All Games

1. Mario Kart 8 Deluxe

2. New Super Mario Bros. U Deluxe

3. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

4. Super Mario Odyssey

5. Minecraft

6. Inside

7. FIFA 23 Legacy Edition

8. Stardew Valley

9. Mortal Kombat 11

10. Mario Party Superstars

11. Super Smash Bros. Ultimate

12. Nintendo Switch Sports

13. Metroid Prime Remastered

14. Among Us

15. Boomerang Fu

16. Have a Nice Death

17. MLB The Show 23

18. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

19. Animal Crossing: New Horizons

20. Dredge

21. Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass

22. Super Mario Maker 2

23. Cars 3

24. Pokemon Violet

25. Dragon Ball Xenoverse 2

26. Resident Evil 4

27. Zelda: Breath of the Wild

28. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

29. Just Dance 2023 Edition

30. Overcooked 2

Download-Only Games

1. Inside

2. Stardew Valley

3. Among Us

4. Boomerang Fu

5. Have a Nice Death

6. Limbo

7. Green Hell

8. The Oregon Trail

9. Disney Dreamlight Valley

10. Cooking Simulator

11. Rogue Legacy

12. Slime Rancher

13. Modern Combat Blackout

14. Thief Simulator

15. Hollow Knight

16. Kirby’s Dream Buffet

17. RollerCoaster Tycoon 3

18. Terraria

19. The Suicide of Rachel Foster

20. Storyteller

21. The Jackbox Party Pack 3

22. Arcade Archives Vs. Super Mario Bros.

23. Little Misfortune

24. Jenny LeClue: Detectivu

25. Sword Art Online: Fatal Bullet

26. Final Fantasy VII

27. Deep Space

28. Full Metal Furies

29. Pico Park

30. Human: Fall Flat