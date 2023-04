Un nouveau DLC est en préparation pour Let’s Build a Zoo: Aquarium Odyssey. Il sera disponible sur Nintendo Switch dans le courant de l’année. Le DLC comprend une nouvelle campagne, plus de 50 nouvelles espèces, 7 nouveaux enclos, plus de 110 boutiques, des décorations, etc. Les joueurs peuvent s’attendre à plus de vingt heures de jeux en plus.

Envolez-vous vers une ÎLE AQUARIUM inédite à la découverte du monde marin. Ouvrez un zoo flambant neuf avec d’adorables créatures des rivières, des mers et des profondeurs, de nouvelles boutiques à thème et une myriade de décorations pour offrir à vos visiteurs l’expérience aquatique ultime !

Une toute nouvelle campagne ! Vos aventures sur cette île Aquarium encore inexplorée regorgeront de nouvelles quêtes, de choix moraux à prendre et d’articles de presse. Dans ce décor frais comme de l’eau de source, faites des choix judicieux pour assurer le succès de votre zoo !

51 nouveaux animaux. Grâce à d’incroyables découvertes marines, plus de 50 nouvelles espèces de poissons et de mammifères sont désormais disponibles à l’adoption. Vos visiteurs vont les adorer ! Des dauphins aux raies mantas en passant par les baleines, les étoiles de mer et les murènes, prenez soin d’une multitude d’adorables animaux et croisez-les avec d’autres ! En ajoutant des créatures marines à votre zoo, vous débloquerez plus de 10 millions de variantes d’animaux en mode bac à sable. Que diriez-vous de créer les tout premiers lapélugas ou oursinéphants au monde ?

7 nouveaux types d’enclos. Informez-vous sur vos petits protégés et construisez des environnements parfaitement adaptés à leurs besoins, des récifs coralliens colorés aux fonds marins désolés. Offrez à vos invités une expérience unique grâce à des panneaux entièrement vitrés.

10 nouvelles boutiques, décorations, installations et plus encore ! Invitez vos visiteurs à pénétrer dans un tout nouveau monde avec des boutiques à thème, décorations, panneaux et allées inédites pour donner vie à ce nouveau type de zoo ! Inspirez-vous de vos nouvelles créatures et exposez leurs environnements sauvages aux quatre coins de votre zoo, des ponts de bateaux et des sols en mosaïque aux algues et coraux marins !