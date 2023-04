Un membre des forums Famiboard qui se présente comme un journaliste d’investigation aurait appris que Nintendo était en train de préparer un remaster de Paper Mario : Thousand-Year Door (Paper Mario: La Porte millénaire chez nous) sur Nintendo Switch. L’utilisateur dit avoir déjà fourni des rumeurs vérifiées à diverses chaînes YouTube tout en restant dans l’ombre, ce qui ne prouve rien du tout et ne légitime rien. L’utilisateur dit avoir été en contact avec trois sources concernant le remaster de Paper Mario.

Paper Mario: La Porte millénaire est un jeu vidéo sorti sur GameCube en 2004. Il donne suite à Paper Mario, sorti sur Nintendo 64. L’originalité de ces deux jeux est que les personnages sont réalisés en 2D, alors que le décor est en 3D.

Le message du fameux leaker:

« Comme certains d’entre vous le savent, je fais du journalisme amateur dans les coulisses et j’effectue des recherches sur divers sujets pour le plaisir. Certaines rumeurs Nintendo précises qui ont été rapportées par des YouTubers et d’autres sites dans le passé en partie étaient basées sur mes recherches. Comme je l’ai dit, je n’aime pas attirer l’attention et j’ai donc toujours demandé à tout le monde de me garder privé, ce que j’ai l’intention de continuer à faire dans ces histoires.

Cependant, j’ai maintenant quelque chose de super excitant dont je suis au courant. Paper Mario The Thousand Year Door Remaster est enfin disponible et sortira bientôt ! J’ai été en contact avec 3 sources à ce sujet. L’une d’entre elles m’a redirigé vers la troisième source, avec laquelle je n’avais jamais eu de contact auparavant et à qui j’ai donc envoyé un message froid sur LinkedIn. Parce que cette troisième source n’a pas voulu reconnaître la date de sortie que j’avais entendue de la part des deux sources précédentes, je la laisserai simplement comme « bientôt ».

J’en ai informé @NintendoPrime et @NateDrake en privé. Il y a une autre personne que j’ai informée, mais elle souhaite rester anonyme. Personnellement, j’ai toujours souhaité un remaster de TTYD. Je n’y ai jamais joué sur GCN, donc je suis très excité à l’idée de pouvoir enfin y jouer sur Switch.