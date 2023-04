Il y a quelques mois, un leak important a fuité pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, révélant pratiquement tout de l’art book du jeu (voir ici). C’est assez rare de voir des fuites de cette ampleur pour les produits Nintendo.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera lancé le 12 mai 2023.

Nintendo n’a forcément pas apprécié et cherche maintenant à retrouver l’auteur de la fuite. TorrentFreak rapporte que la société « a ciblé un utilisateur Discord spécifique et tente maintenant d’obtenir son identité ». La réaction de Nintendo semble avoir commencé le 21 février, quelques jours seulement après la fuite. Une notification DMCA a été envoyée à Discord, et plus particulièrement au canal « Tears of the Kingdom Official Discord Server ». Six URL étaient mentionnées, contenant des images « issues du livre d’art de l’édition spéciale du jeu vidéo The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, protégé par le droit d’auteur et inédit de Nintendo, en violation des droits de Nintendo ». Discord a répondu huit minutes plus tard et a indiqué que le contenu serait « retiré rapidement ». La situation s’est ensuite aggravée, puisqu’une dizaine d’heures après l’avis de retrait initial, Nintendo a demandé « l’examen et le retrait immédiats » du canal Discord, car les membres continuaient à distribuer les illustrations de la pré-version par le biais de messages directs et de liens. La société a également déclaré :

En outre, certains membres se sont vu attribuer le rôle de « Pirate PDF », qui les identifie comme une source de fichiers PDF des images de livres d’art contrefaits. Pour votre information, nous avons également fourni des captures d’écran du serveur sur lesquelles figurent quatre membres, ainsi qu’une brève description de leur activité sur le serveur ».

Au bout de 18 heures, Discord a « émis un avertissement au serveur pour l’activité signalée ». Une autre chose qui n’a pas plu à Nintendo est l’utilisation du mot « officiel » dans le nom du discord puisque le « serveur n’est pas géré ou autorisé par Nintendo ». Cependant, Discord a conseillé à l’entreprise de déposer une plainte pour marque déposée si elle était « préoccupée par la confusion potentielle des consommateurs ». Sans surprise, Nintendo of America a alors déposé une demande d’assignation en vertu de la DMCA auprès d’un tribunal de district en Californie. L’entreprise a ensuite évoqué un canal Discord et un utilisateur spécifique :

« Nintendo of America demande la proposition d’assignation ci-jointe qui ordonnerait à Discord Inc. de divulguer l’identité, y compris le(s) nom(s), l'(les) adresse(s), le(s) numéro(s) de téléphone et l'(les) adresse(s) électronique(s) de l’utilisateur Julien#2743, qui est responsable de la publication de contenu illicite sur la chaîne Discord suivante : Zelda : Tears of the Kingdom […] ».

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas comment la fuite s’est produite, ni qui a commencé à mettre des images en ligne.

