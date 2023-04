Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Murderous Muses – 8.5GB

Fitness Circuit – 4.0GB

The Last Dragon Slayer – 3.8GB

Trinity Trigger – 3.0GB

Fotress S – 2.2GB

Sunrise GP – 1.8GB

44 Minutes in Nightmare – 1.5GB

Desta: The Memories Between – 1.1GB

Dokapon Kingdom Connect – 998MB

Magical Drop VI – 527MB

Urbek City Builder – 469MB

Wild Dogs – 399MB

Terra Flame – 370MB

Mr. Sun’s Hatbox – 359MB

Panic Porcupine – 345MB

Melonizard – 314MB

Cavity Busters – 263MB

Super Dungeon Maker – 261MB

Backgammon PRO for Nintendo Switch – 259MB

Pretty Girls 2048 Strike – 252MB

Under the Warehouse – 220MB

Japanese Nekosama Games The Outlaws – 218MB

Summer Bubble Splash – 178MB

Mangavania – 172MB

Ninja Smasher – 169MB

Velocity Noodle – 141MB

Color Pals – 131MB

DoraKone – 129MB

Yello Adventures – 89MB

Moe Waifu H – 78MB

Aliens: Fireteam Elite – 63MB

Light of Life – 45MB

Neko Rescue Tale – 34MB