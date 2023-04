L’équipe de Monstres et Cie est prête à effrayer les détenteurs du Pack Fondateur avec leurs compétences monstrueuses dans la saison d’ouverture de Disney Speedstorm

PARIS, FRANCE – le 18 avril 2023 – Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, annonce que Disney Speedstorm, le jeu de course d’arcade multiplateforme développé par Gameloft Barcelone en partenariat avec Disney et Pixar Games, est désormais disponible en accès anticipé avec l’achat d’un Pack Fondateur. Les amateurs de course et de combat peuvent foncer et se battre avec les pilotes Disney et Pixar sur des circuits inspirés des univers de leurs films dès aujourd’hui sur Nintendo Switch™, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™) et PC.

Les Packs Fondateur de Disney Speedstorm, disponibles en version Standard, Deluxe et Ultime, sont disponibles dès maintenant et partout dans le monde sur le PlayStation Store, le Nintendo eShop, le Microsoft Store, l’Epic Games Store et Steam. En plus de l’accès anticipé à Disney Speedstorm, les détenteurs du Pack Fondateur recevront aussi des items bonus exclusifs, qui leur offriront une expérience inédite spécialement conçue pour la course.

Dès aujourd’hui, les détenteurs du Pack Fondateur peuvent courir dans des modes solo et multijoueurs en local et en ligne, revendiquer leur place dans les classements, personnaliser leurs pilotes à l’aide d’équipements provenant de la boutique du jeu et bien plus encore. En mode solo, les joueurs pourront découvrir le scénario de la Tournée de saison, qui servira également de point de départ pour l’histoire de chaque saison. Chaque saison propose de nouveaux personnages Disney et Pixar, des karts, des pistes et plus encore grâce à un gameplay local et en ligne, de quoi donner aux joueurs toutes les raisons de guetter avec impatience l’arrivée de nouvelles saisons toutes les 6 à 8 semaines. Les joueurs les plus compétitifs pourront foncer tout droit dans les modes multijoueurs de Disney Speedstorm, qui incluent le jeu libre en local, les circuits privés, le multijoueur classé et le multijoueur réglementé qui permet aux joueurs de s’affronter sur un pied d’égalité. En mode Jeu libre local, les joueurs peuvent jouer à des courses en solo ou en multijoueur local en ayant accès à tous les pilotes du lancement (Mickey, Donald, Megara, Hercule, Belle, la Bête, Jack Sparrow, Elizabeth Swann, Mowgli, Baloo, Mulan, Shang, Celia Boa, Bob Razowski, Sulli, Léon Bogue et Figment) sans avoir à les débloquer au préalable !

Le lancement de l’accès anticipé marque aussi le début de la toute première saison du Pass d’or, qui propose des défis de saison que les joueurs peuvent relever pour gagner des récompenses premium toutes les 6 à 8 semaines. La saison 1 introduit l’équipe de Monstres et Cie, comprenant Sulli, Bob Razowski, Léon Bogue et Celia Boa, en tant que pilotes à débloquer ainsi qu’un circuit baptisé « L’Usine » et inspiré des films Monstres et Cie. Les différents modes de jeu de Disney Speedstorm permettent de débloquer des tonnes de contenu, et les détenteurs de la saison du Pass d’or auront plus de chances de remporter des fragments pour les pilotes et les équipiers, des items pour améliorer les statistiques de la collection d’un pilote, et des options pour personnaliser leur équipe, y compris des combinaisons, des livrées de kart, des roues, des poses de victoire et bien plus.

« Nous ne pouvions pas être plus enthousiastes à l’idée de lancer Disney Speedstorm et nous apprécions tous les messages positifs que la communauté nous a adressés depuis son annonce », déclare Alexandru Adam, VP et studio manager, Gameloft Barcelone. « Nous avons passé les derniers mois à apporter les touches finales à l’un des titres les plus excitants de l’histoire de notre studio. Et ce n’est qu’une partie de l’iceberg. Nous avons beaucoup de contenu en préparation qui arriveront sur la piste dans les prochaines semaines ! »

« Notre objectif est de créer des jeux fabuleux pour nos fans en travaillant avec des experts dans tous les genres et nous avons étroitement travaillé avec les équipes de Gameloft pour créer une expérience de course exceptionnelle, amusante, accessible et riche », déclare Luigi Priore, VP, Disney, Pixar & 20th Century Games. « Voir les personnages de Disney et Pixar engagés dans des courses à haute vitesse marque une nouvelle étape pour les fans de Disney et Pixar et nos jeux avec le lancement du très attendu Disney Speedstorm. »

Les éditions Standard, De luxe et Ultime du Pack Fondateur de Disney Speedstorm sont désormais disponibles à l’achat, à partir de 29,99 $/29,99 €. Chaque pack inclut l’accès au jeu de base, des pilotes débloqués instantanément, à un pilote supplémentaire débloqué au choix du joueur, de la monnaie dans le jeu, des items cosmétiques exclusifs, un avatar de profil de joueur exclusif et une devise pour la personnalisation, et à des crédits de Pass d’or permettant de débloquer le niveau premium du Pass d’or.

Les utilisateurs de Steam qui achèteront Disney Speedstorm pendant la semaine de lancement recevront un bonus de première semaine, qui consistera en une livrée de kart et une combinaison Early Bird pour Donald. Le bonus de la semaine de lancement donne aux utilisateurs de Steam la possibilité d’obtenir les items qui étaient disponibles pendant la phase de précommande des versions console.

Découvrez Disney Speedstorm sur disneyspeedstorm.com pour en savoir plus sur le contenu de l’accès anticipé du jeu, les jetons et plus.