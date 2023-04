Les inscriptions à la phase bêta sont maintenant ouvertes sur monsterhunternow.com

San Francisco 18 avril 2023 – Aujourd’hui, Niantic, Inc. et CAPCOM CO., LTD annoncent « Monster Hunter Now », un jeu mobile qui devrait sortir en septembre et qui a pour objectif d’amener l’expérience passionnante de Monster Hunter dans les rues, les parcs et les quartiers du monde entier.

Monster Hunter Now sera distribué par Niantic, sous licence CAPCOM. Le lancement à l’échelle mondiale est prévu pour septembre 2023 sur l’App Store et Google Play. Les joueur·euse·s intéressé·e·s peuvent s’inscrire dès maintenant sur monsterhunternow.com pour participer au tirage au sort de la phase bêta du jeu.

Pour toutes celles et ceux qui ont déjà rêvé de partir à la chasse aux monstres dans le monde réel, « Monster Hunter Now » fait de ce rêve une réalité. Les joueur·euse·s incarnent un·e chasseur·euse et partent à l’aventure en équipe pour abattre les monstres les plus dangereux au monde, ajoutant une dimension sociale à cette expérience palpitante. Le jeu est disponible exclusivement sur smartphone, vous pouvez facilement inviter vos ami·e·s à vous rejoindre.

Monster Hunter est la franchise la plus célèbre de CAPCOM : plus de 90 millions d’unités ont été vendues dans le monde entier. Il s’agit également de l’une des séries de jeux de rôle et d’action les plus célèbres de tous les temps.

« Monster Hunter Now est un nouveau jeu Monster Hunter au style sans précédent, qui encourage les joueur·euse·s à partir à l’aventure avec leur Palico pour affronter de redoutables monstres dans le monde réel », explique Ryozo Tsujimoto, producteur de la série de jeux Monster Hunter chez CAPCOM. « La technologie de réalité augmentée de Niantic permet de chasser à tout moment, où que l’on se trouve, ce qui offre une expérience de jeu confortable sans faire de compromis sur le gameplay et l’action, qui font la particularité de Monster Hunter. Partons à la chasse dans le monde réel ! »

« Monster Hunter Now, c’est l’expérience de jeu ultime pour toutes celles et tous ceux qui ont toujours rêvé de faire face à des monstres épiques aux côtés de leurs ami·e·s », déclare John Hanke, fondateur et PDG de Niantic. « Avec ses créatures fantastiques, ses chasses palpitantes et ses possibilités de travail d’équipe, mais aussi avec les meilleurs graphismes possibles sur mobile, Monster Hunter Now est la franchise parfaite pour le monde réel. »

Monster Hunter Now est conçu de sorte que chaque personne puisse découvrir le jeu à son propre rythme, que vous connaissiez la franchise depuis longtemps, que vous n’ayez pas joué depuis un certain temps ou que vous découvriez cet univers. Toute l’expérience a été imaginée afin de progresser sans se presser. Par exemple, il est possible de marquer les monstres rencontrés sur le chemin du travail ou de l’école pour y revenir plus tard, même après avoir fermé l’application.

Conçu sur la base de la plateforme Lightship de Niantic, « Monster Hunter Now » repose sur une technologie de pointe en matière de localisation et de réalité augmentée, qui crée une superposition sur le monde réel pour y faire apparaître des créatures féroces et fantastiques.

Préparez-vous, Monster Hunter Now arrive en septembre !