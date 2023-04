Walnut Creek, Californie, Saint-Ouen, France – 18 avril 2023 : Maximum Games, Modus Studios et Just For Games sont ravis d’annoncer que l’édition physique de God of Rock, le tout nouveau jeu de combat rythmique, est maintenant disponible !

Les combats musicaux de God of Rock mêlent rythmes et mécaniques de jeu de combat pour former une playlist qui ne manque pas de punch. La sortie du jeu a été célébrée aujourd’hui par une nouvelle bande-annonce de lancement présentant les personnages distinctifs de God of Rock, ses morceaux musicaux puissants et son gameplay palpitant :

Dans God of Rock, chaque combinaison de combattants et d’arènes produit un arrangement musical unique. Que les ondes sonores soient envoyées au visage de votre adversaire ou simplement dans vos haut-parleurs, le jeu est toujours sûr de créer un hit. Achetez God of Rock dès maintenant sur https://godofrockgame.com Affrontez vos adversaires en incarnant l’un des plus grands talents de l’univers et, grâce à la puissance de vos rythmes, envoyez-les en orbite. Vous et votre ennemi vous affronterez comme dans n’importe quel autre jeu de combat, mais la bataille proprement dite sera guidée par les mécanismes du jeu de rythme. Suivez les instructions qui défilent à l’écran, stimulées par la musique dictée par la scène et les personnages sélectionnés, pour lancer des attaques sur votre ennemi. Au fur et à mesure que les combats se poursuivent et que les barres de santé s’épuisent, le rythme s’accélère. Suivez la musique, ou vos attaques manqueront leur cible. Dans ces combats, c’est celui qui perd son rythme en premier qui tombera. Les attaques spéciales et ultra doivent être utilisées au maximum pour prendre le contrôle du combat. Vous n’êtes pas un musicien secondaire, vous êtes l’artiste principal. Caractéristiques principales : Combattez en rythme – Lancez vous dans des batailles musicales survoltées dans ce jeu de combat compétitif basé sur le rythme.

Plafond de performance illimité – La difficulté des pistes augmente jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul combattant.

Plus de 40 chansons originales – Chacune d’entre elles présente un défi unique à maîtriser.

L’univers est votre scène – Contrôlez 12 personnages très différents, chacun ayant son propre style de jeu dans 8 scènes dynamiques situées dans l’univers. Modes de jeu : Mode histoire – Suivez votre personnage préféré dans un mode histoire à embranchements, en affrontant d’autres musiciens pour être le dernier debout.

Mode entraînement – Maîtrisez les segments les plus difficiles de chaque chanson et entraînez-vous à exécuter des mouvements spéciaux en rythme.

Éditeur de morceaux – Donnez votre propre style à vos morceaux préférés en ajoutant et en supprimant des notes à votre guise.

Multijoueur en ligne local et classé – Affrontez des joueurs de chez vous ou du monde entier en mode multijoueur libre ou classé. God of Rock est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X.