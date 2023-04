Si vous vous demandiez quand sortirait la vague 4 de l’Expansion Pass pour Xenoblade Chronicles 3, vous n’avez plus à vous poser la question : Nintendo a annoncé qu’elle sortirait le 25 avril en Amérique du Nord, et le 26 avril en Europe et au Japon ! Cette extension s’appelle Xenoblade Chronicles 3 : Future Redeemed et raconte une toute nouvelle histoire qui relie les trois jeux principaux de la série Xenoblade Chronicles.

Nintendo a également lancé le site officiel au Japon, nous offrant quelques minutes de vidéos et images en plus:

Ensuite, voici quelques détails sur les personnages principaux :

Matthew (interprété par Junya Enoki en japonais) est un jeune homme qui appartient à la Cité, une organisation qui s’oppose à Moebius. C’est une personne plutôt simple, avec une personnalité bienveillante, qui recherche sa sœur Na’el, portée disparue. Sa lame est particulière : elle lui a été offerte par son grand-père, Ghondor. Elle a une fonction particulière : elle peut servir de pierre d’Ouroboros, bien qu’elle soit plus limitée que la vraie.

A (interprétée par Rina Satou en japonais) manie une fine épée rouge et travaille avec Matthew. C’est une personne plutôt calme qui réfléchit toujours attentivement. Elle est la partenaire idéale pour Matthew, qui a tendance à agir d’abord et à réfléchir ensuite ! D’ailleurs, elle lui reproche souvent de se précipiter sans réfléchir. Ils travaillent étonnamment bien ensemble, vous ne trouvez pas ?

Nikol (voix de Kisamu Ono en japonais) est un soldat de Keves et un excellent mécanicien. C’est une personne calme et réservée qui s’emporte dès qu’il s’agit de parler de machines. Il se bat à l’aide non pas d’une lame, mais d’un ensemble de bras mécaniques. Bien qu’il soit originaire de Keves, Nikol n’aime pas vraiment se battre…

Glimmer (voix de Shino Shimoji en japonais) est un soldat d’Agnus qui se bat à l’aide d’une canne. C’est une femme au caractère bien trempé qui peut se montrer très dure avec les autres. Incapable d’accepter la vérité du monde, elle agit par elle-même… Glimmer dirige une équipe de soldats agniens, et finit par affronter Nikol sur le champ de bataille.

Shulk (voix de Shintarou Asanuma en japonais) est un homme au grand cœur qui manie une épée rouge familière. Il a perdu son bras droit lors d’une bataille passée et l’a remplacé par une prothèse. Il ne peut utiliser que sa main gauche pour manier sa grande épée. Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir Shulk protéger Glimmer. Serait-il vraiment LE Shulk ?

Rex (interprété par Hiro Shimoni en japonais) est un homme imposant qui manie non pas une, mais deux épées massives. C’est une personne vive et franche, et avec Shulk, il est à la tête d’une organisation appelée Liberator. Il a perdu son œil gauche lors d’une bataille passée. Dans la vidéo ci-dessous, on voit Rex intervenir pour protéger Nikol et les autres. Rex est devenu un homme très cool !

Na’el (interprétée par Akari Kitou en japonais) est la petite sœur de Matthew. C’est une femme-roi qui s’occupe des enfants de la ville. Elle a disparu à la suite d’un certain événement… Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Na’el se soucie des enfants plus que tout, et est extrêmement gentille.

??? – Un homme mystérieux apparaît devant Shulk et Rex. Il a l’air familier, mais qui est-il ?

Comme dans le jeu principal, chaque personnage a son rôle dans la bataille : Attaquant, Défenseur ou Soigneur. Les joueurs peuvent utiliser de puissantes techniques connues sous le nom d’Arts, qui offrent différents effets, pour vaincre les ennemis. De plus, Future Redeemed propose des pouvoirs spéciaux et des attaques coordonnées (connues sous le nom de Union Combo) qui leur permettent de faire pencher la balance en leur faveur.

Pouvoir de l’Ouroboros : plus puissant que les Arts ordinaires. Il peut être « fusionné » avec les Arts ordinaires pour obtenir divers effets (le type d’effet obtenu dépend de la combinaison du Pouvoir de l’Ouroboros et des Arts).

Combo Union : Union est une équipe composée de deux personnages. En travaillant ensemble, ces deux personnages peuvent déclencher de puissantes attaques combinées connues sous le nom de Combos de l’Union. L’utilisation d’un tel combo augmente vos statistiques. Le type d’attaque que vous pouvez déclencher et les effets qu’elle confère dépendent du personnage qui compose l’Union.

Enfin, le site officiel donne des détails sur une nouvelle fonctionnalité de Future Redeemed : Les objectifs d’affinité.

Vous gagnez des points d’affinité en explorant le monde, en rencontrant et en interagissant avec les personnages, en battant des ennemis, etc. Vous pouvez ensuite utiliser ces points pour faire évoluer les personnages.

Voici les différentes façons d’obtenir des points d’affinité :

Enemypedia : une encyclopédie de tous les monstres/ennemis trouvés dans Future Redeemed. Pour enregistrer des monstres/ennemis, vous devez les vaincre. Une fois que vous aurez vaincu un certain nombre de monstres/ennemis, vous obtiendrez des points d’affinité en récompense.

Collectopedia : une encyclopédie de tous les objets trouvés dans le monde. En collectant un certain nombre d’objets, vous obtiendrez des points d’affinité en récompense.

Communauté : au cours de votre aventure, vous rencontrerez et interagirez avec divers personnages. Ils peuvent vous demander de les aider à résoudre leurs problèmes. En résolvant leurs problèmes, vous renforcerez votre affinité avec ces personnages et gagnerez des points d’affinité en récompense.

Xenoblade Chronicles 3 : Future Redeemed proposera de nouvelles musiques. Aujourd’hui, Nintendo et Monolith Soft ont révélé la première piste : New Battle !!

Pour être complet, Nintendo a annoncé que les amiibo Pyra et Mythra (série Super Smash Bros.) feront l’objet d’un double pack le 21 juillet dans le monde entier. En les scannant, vous débloquerez un skin d’arme unique, l’épée Aegis, pour la classe Swordfighter. Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas l’intention de vous procurer les amiibo : les skins pourront être débloqués sans les amiibo, en remplissant une certaine condition (les amiibo n’offrent qu’un déblocage anticipé).



En parlant d’amiibo, Noah et Mio auront aussi le leur ! Plus de détails sur ces nouveaux amiibo seront communiqués ultérieurement.