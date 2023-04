C’est en cette belle matinée japonaise ainsi qu’en fin de soirée américaine que Nintendo et Monolith Soft diffusent un tout nouveau trailer pour dater le 4ème volume du pass d’extension pour Xenoblade Chronicles 3. Intitulé « Aratana Mirai » (traduction littérale, un nouveau futur) et « Future Redeemed » en anglais, il faudra attendre un communiqué Français pour avoir notre sous titre officiellement traduit. Toujours est-il que le contenu arrive le 26 avril au Japon et le 25 avril en Amérique, par déduction l’Europe devrait être servie tardivement dans la nuit du 26 avril pour correspondre à tout ça. Nous vous laissons retrouver ci-dessous les trailers japonais et US qui participent bien à faire monter notre curiosité vis-à-vis de ce nouveau contenu scénarisé en attendant les communiqués, informations et images françaises.

