Walnut Creek, Californie, Saint-Ouen, France – 20 avril 2023 : Maximum Games, le développeur Steel Wool Studios et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée prochaine sur Nintendo Switch du jeu d’horreur à succès Five Nights at Freddy’s: Security Breach, qui sera disponible courant 2023 en édition physique standard et collector.

Enfermé de nuit dans un centre commercial peuplé d’animaux robotiques angoissants et à votre poursuite, votre objectif de survie sera mis à rude épreuve ! Découvrez enfin le dernier jeu de la saga à succès sur la console hybride de Nintendo, avec une édition physique comprenant en bonus des autocollants, et une édition collector que tout fan voudra ajouter à sa collection.

L’édition collector de Five Nights at Freddy’s: Security Breach est une version physique exclusive et limitée, comportant en plus du jeu de base un boîtier SteelBook, un ensemble de badges collector, un magnet Mr. Hippo, une peluche responsable de la Garderie réversible d’environ 30cm et une figurine Vanny de chez Youtooz, le tout emballé dans un boîte Mega Pizzaplex collector !

À propos de Five Nights at Freddy’s: Security Breach : LE PROCHAIN CHAPITRE DE L’HORREUR Five Nights at Freddy’s: Security Breach est le dernier volet de la franchise vidéoludique horrifique adulée par des millions de joueurs à travers le monde. Incarnez Gregory, un jeune homme coincé pour la nuit dans le Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Avec l’aide de Freddy Fazbear en personne, Gregory doit survivre et échapper aux personnages de Five Nights at Freddy’s (réinventés et rejoints par de toutes nouvelles menaces effroyables) qui le traquent sans relâche. Caractéristiques principales : LES CHASSEURS ET LEUR PROIE – Une fois les protocoles nocturnes engagés, les animatroniques de Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex poursuivront inlassablement tout intrus. Glamrock Chica, Roxanne Wolf, Montgomery Gator et la vigile de Pizzaplex, Vanessa, retourneront tous les stands de pizza et de barbe à papa s’il le faut. Donc, mieux vaut ne pas rester trop longtemps au même endroit.

S’ADAPTER POUR SURVIVRE – Accédez aux caméras de sécurité du bâtiment pour surveiller les alentours et échapper au danger. Détour nez l’attention des ennemis en renversant des pots de peinture et des jouets… mais déguerpissez avant que les ennemis ne détectent votre position. Cachez-vous et laissez passer le danger, ou tentez d’échapper à vos poursuivants. Jouez à votre manière, mais soyez prêt à vous adapter.

EXPLORER ET DÉCOUVRIR – Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex offre tout un tas d’attractions pour le plus grand plaisir de ses clients : Monty Golf, Roxy Raceway, Bonnie Bowl, les égouts et… Hein, des égouts ? Le Pizzaplex est immense et regorge de bonus à découvrir.

Exclusivité édition physique : les versions physiques de Five Nights at Freddy’s : Security Breach comporteront une feuille d’autocollants en exclusivité ! La Collector’s Edition comprend : SteelBook® collector

Boîte Mega Pizzaplex collector

Exclusivité Maximum Games : peluche responsable de la Garderie réversible d’environ 30cm de chez Youtooz

Version physique de Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Ensemble de badges peluches collector

Magnet Mr. Hippo

Exclusivité Maximum Games : figurine Vanny de chez Youtooz

L’illustration et le contenu peuvent faire l’objet de modifications. Five Nights at Freddy’s: Security Breach sera disponible en édition physique courant 2023 sur Nintendo Switch.