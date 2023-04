Maîtrisez le pouvoir de la tornade bleue grâce à la nouvelle gamme LEGO© Sonic the Hedgehog™, en magasin en août 2023.

Le Groupe LEGO et SEGA dévoilent aujourd’hui leur toute nouvelle collaboration, qui reproduit en briques les personnages et les environnements préférés des fans de l’univers de Sonic. Avec cette toute nouvelle gamme LEGO consacrée à Sonic the Hedgehog™, les fans du hérisson bleu peuvent construire et incarner Sonic, Tails, Amy et Dr. Eggman dans des décors inspirés des niveaux favoris du jeu. La gamme LEGO® Sonic sera disponible en août 2023.

« Avec ses partenaires de licence, SEGA s’efforce de créer des expériences inoubliables que les fans chériront pendant des années », explique Ivo Gerscovich, Chief Business & Brand Officer de SEGA America. « Le Groupe LEGO est leader dans le domaine des jeux et il est le partenaire idéal pour permettre aux fans du monde entier de créer des histoires passionnantes et donner vie aux personnages et aux environnements iconiques de l’univers de Sonic. Grâce à notre collaboration, les fans de tous âges peuvent puiser dans leur imagination pour recréer leurs moments préférés de la saga Sonic et nous sommes vraiment impatients de voir les formidables créations qui vont en résulter ».

La gamme LEGO Sonic the Hedgehog™ se compose de quatre ensembles, de tailles et de complexités variées : le défi de la Sphère de vitesse de Sonic, l’Atelier et le biplan Tornado de Tails, l’Île refuge pour animaux d’Amy et l’emblématique Zone Green Hill. Ils proposent aux fans de Sonic, de construire des obstacles à lui faire traverser comme une flèche lorsqu’il combat les Badniks ou porter secours à ses amis. Les fans peuvent aussi laisser libre cours à leur créativité, élaborer des parcours d’obstacles personnalisés, combiner les ensembles de la gamme pour inventer de nouveaux scénarios ou se remémorer les défis que leur hérisson bien-aimé a dû relever pour gagner.

Grâce à de tous nouveaux accessoires, les créateurs en herbe auront entre les mains un éventail inédit de possibilités de jeu. Ils pourront se glisser dans les baskets rouges iconiques de Sonic et passer du temps avec ses célèbres amis, réparer le Tornado et se livrer à bien d’autres activités.

Cette nouvelle association entre SEGA et le Groupe LEGO® renforce le lien qui unit les deux entreprises après la commercialisation, en 2021, de l’ensemble LEGO® Ideas Sonic the Hedgehog™ Green Hill Zone, qui a été accueilli avec enthousiasme par le grand public.

« C’est vraiment une gamme à part ! Les constructions offrent une expérience de jeu riche et totalement inédite », s’enthousiasme Frédéric Roland André, designer du Groupe LEGO. « Je suis particulièrement fier de la Sphère de vitesse : c’était un vrai défi de trouver comment permettre à Sonic d’accélérer et d’interagir avec chaque parcours. Sonic est connu pour sa vitesse et sa façon de courir et sauter. Il était impensable de créer un jeu statique pour les produits LEGO qui s’inspirent de cet univers. Notre seule option était d’être créatifs pour qu’ils soient bourrés d’action ! »

Mettez la gomme ! Les produits LEGO Sonic The Hedgehog™ seront mis en vente le 1er août 2023 sur le site www.LEGO.com et dans les boutiques LEGO.

Informations produits :

LEGO® Sonic the Hedgehog™ Le défi de la Sphère de vitesse de Sonic (76990)

Âge : 7 ans et plus

Prix : 29,99 €

Nombre de briques : 292

Dimensions : le propulseur de la sphère de vitesse mesure plus de 4 x 14 x 5 cm

3 personnages avec accessoires : l’ensemble contient les mini-figurines de Sonic the Hedgehog, l’emblématique Badnik Moto Bug, l’ami de Sonic Flicky et de nombreux accessoires.

LEGO® Sonic the Hedgehog™ L’atelier et le biplan Tornado de Tails (76991)

Âge : 6 ans et plus

Prix : 42,99 €

Nombre de briques : 376

Dimensions : l’atelier mesure plus de 9 x 12 x 9 cm

4 personnages avec accessoires : l’ensemble contient les mini-figurines de Sonic, Tails, Clucky, Buzz Bomber et de nombreux accessoires.

LEGO® Sonic the Hedgehog™ L’île refuge pour animaux d’Amy (76992)

Âge : 7 ans et plus

Prix : 52,99 €

Nombre de briques : 388

Dimensions : l’île mesure plus de 12 x 24 x 17 cm

6 personnages avec accessoires : l’ensemble contient les mini-figurines d’Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky et Flicky et de nombreux accessoires.

LEGO® Sonic the Hedgehog™ Le défi de la boucle de Zone Green Hill (76994)

Âge : 8 ans et plus

Prix : 104,99 €

Nombre de briques : 802

Dimensions : la piste principale avec la boucle mesure plus de 21 x 37 x 19 cm

9 personnages avec accessoires : l’ensemble contient les mini-figurines de Sonic, Amy, Flicky, Becky, Pocky, Pecky, Dr. Eggman, et des Badniks Chopper et Newtron et de nombreux accessoires.