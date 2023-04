Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions Indie d’avril 2023 sur l’eShop de la Switch se dérouleront jusqu’au 26 avril à 23h59 PT / 27 avril à 2h59 ET.

– A Little to the Left – $11.99 (prix de base: $14.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Beacon Pines – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Bear and Breakfast – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Citizen Sleeper – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove + New Neighbors Bundle – $16.70 (prix de base: $20.88)

– Cuphead + The Delicious Last Course – $19.70 (prix de base: $26.99)

– Dead Cells: Medley of Pain Bundle – $31.99 (prix de base: $39.99)

– Ghost Song – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Gotta Protectors: Cart of Darkness Ultimate Deluxe Edition – $16.74 (prix de base: $24.99)

– Grapple Dog – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Hades – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Hollow Knight – $7.50 (prix de base: $15.00)

– Melatonin – $13.49 (prix de base: $14.99)

– Neon White – $19.99 (prix de base: $24.99)

– OneShot: World Machine Edition – $11.99 (prix de base: $14.99)

– Ooblets – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Rogue Legacy 2 – $21.24 (prix de base: $24.99)

– Sail Forth – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Sam & Max Save the World + Beyond Time and Space – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Shovel Knight Pocket Dungeon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Signalis – $17.99 (prix de base: $19.99)

– Slay the Spire – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Spelunky 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Steel Assault – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Temtem Deluxe Edition – $51.99 (prix de base: $64.99)

– Unsighted – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Windjammers 2 – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Wobbledogs – $14.99 (prix de base: $19.99)