Plus que trois petites semaines avant de retrouver les terres d’Hyrule et de découvrir ce qui se cache dans ses cieux… Histoire de patienter un peu, IGN a mis en ligne une vidéo présentant les lieux dans Breath of The Wild et les mêmes emplacements dans Tears of the Kingdom, d’après ce que l’on a pu voir dans les différentes bande-annonce du jeu…

Pensez-vous qu’il y aura autant à découvrir dans les cieux et peut-être encore plus sur terre ou dans les profondeurs de Hyrule…?

Vivement le 12 Mai 2023 pour le découvrir !