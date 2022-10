Passer à côté de Temtem est assez difficile, très prometteur sur le papier. Aller en confrontation avec Pokémon n’est pas simple, mais ici c’est la promesse d’un MMO et d’un mode compétitif puissant qui est proposé. Alors enfilez vos meilleurs baskets, apprêtez-vous à exploiter des monstres colorés, c’est parti pour Temtem !

On prend les mêmes et on recommence

Malheureusement, on commence par ce qui fâche un peu dans Temtem, même si ce n’est pas non plus catastrophique, mais il est difficile de sortir des codes du genre. Vous commencez le jeu en choisissant un Temtem parmi 3 (tiens tiens…), alors on échappe au fameux starter « eau, feu, plante », car Temtem possède plein de types différents de Pokémon.

Ensuite l’histoire est globalement assez commune pour les aficionados du genre, voir même un peu trop. C’est ça le plus dommage dans Temtem, ils auraient pu changer la formule, à l’instar d’un Coromon. Ici nous allons devoir partir parcourir les six îles de l’Archipel Aérien, car notre but est de devenir… dresseurs de Temtem ! Pour ça vous allez donc parcourir ces îles, en vous arrêtant bien sûr pour vaincre les arènes, enfin des Dojos, devinez son nombre… bah oui, 8 !

Au cours de cette histoire vous allez tomber sur la team rock… pardon le Clan Belsoto qui veut prendre le contrôle de tout l’archipel. De plus pour avancer vous allez devoir récupérer des objets pour atteindre certains lieux… oui, comme des CS.

Vous l’aurez donc compris, Temtem ne brille finalement pas du tout pour son originalité, heureusement c’est plutôt bien écrit et le déroulement est agréable, ce n’est pas pénible, la progression est plutôt juste. On notera quand même une durée de vie de près de 40h pour finir l’histoire et atteindre l’endgame, ce qui est plutôt conséquent.

Un gameplay efficace, mais qui lui aussi ne révolutionne pas le genre

Forcément on reparle de Pokémon, c’est presque impossible de parler de Temtem sans le comparer, ce serait même dommage d’ailleurs tant il est en concurrence directe. Ici nous avons donc 12 types : du classique Combat, Eau, Electrique, Feu, des variantes comme Nature, Toxique, Neutre, Terre, Vent ou Mental et des nouveautés comme Cristal et Digital. En résultent rapidement des forces et des faiblesses, qui seront clairement indiquées lors d’un combat, si vous voyez un beau X2 ou X4 : banco ! Si vous voyez un ½ : c’est bien dommage.

Si on prend Mental par exemple, ce type sera faible face au Cristal, Electrique et Digital, mais il sera fort contre Neutre et Combat. Certains seront plus évidents comme Nature faible face au Feu, Feu faible face à l’Eau. Ce n’est pas toujours évident de deviner à l’œil les types des Temtem, si vous les avez capturés vous aurez un indice visuel (un anneau de sélection rouge pour la résistance, vert pour la faiblesse), vous pourrez aussi si vous avez de la chance tomber sur une double faiblesse et alors c’est jackpot : votre attaque fera x4 ! Il faut savoir que c’est plus que très important, là où dans Pokémon il était possible de gérer en donnant des attaques neutres en faiblesse/résistance, ici c’est bien trop difficile, l’IA n’hésitera pas du tout de son côté à utiliser vos faiblesses et elle a l’avantage de bien connaitre celles de vos Temtems.

Élément important dont nous avons peu discuté pour l’instant c’est le format. Pokémon c’est du 1v1, certes ils ont ajouté le 2v2 depuis Rubis et Saphir, mais c’est quand même un mode plutôt secondaire, voire anecdotique. Si ce format est bien celui des Championnats du monde, ils sont moins mis en avant que le format 1v1 dans le mode histoire. Temtem a pris totalement le côté 2v2, impossible de jouer en 1v1 (sauf si bien sûr il ne vous reste qu’un Temtem et que l’adversaire pareil). Une équipe, c’est aussi 6 Temtem, donc à vous de bien gérer vos duos, et les placements de ces derniers, certaines attaques vont toucher ou ricocher sur plusieurs ennemis/alliés à la fois.

Globalement le jeu est très pensé sur l’offensif, certaines attaques existent pour baisser les stats, mais c’est plutôt faible dans le nombre d’attaques que l’on obtient au cours du jeu. Il y a aussi des attaques en duo, ces attaques vont demander que l’autre Temtem possède le bon type. Ces attaques possèdent en général une superbe animation, les autres animations vont être relativement timides en effets visuels. Les attaques vont aussi avoir un temps de charge pour certains, représenté par des barres en biais dans le coin en haut à droite, et ne seront disponibles qu’après 1 ou 2 tours. Attention ce n’est pas comme lance soleil qui vous fait perdre un tour, c’est juste qu’elle n’est pas utilisable.

Dans Temtem, il n’y a pas de PC (points de compétence) pour utiliser nos attaques, mais une jauge d’endurance, comme Coromon par exemple. Chaque Temtem va avoir sa propre jauge, chaque attaque va avoir son propre coût, il faut donc faire un peu attention à son utilisation : si vous n’en avez pas assez, vous allez alors puiser dans vos PV et vous blesser ; de plus vous perdrez le prochain tour en supplément. Vous pouvez récupérer de l’endurance en vous reposant en combat, sinon ils sont remis à fond après un affrontement.

Techniquement sympathique

Temtem regorge de petites choses intéressantes, un peu ajoutées dans les derniers Pokémon, mais de base depuis le peaufinage du jeu. Il faut quand même savoir qu’il est sorti en alpha depuis 2 ans sur PC, ce qui permet au jeu d’avoir eu énormément de retours d’utilisateurs et surtout s’est vraiment amélioré, que ce soit en contenu ou en équilibrage. Il faut dire que certains joueurs ont plus de 300/400 heures de jeu dessus et ils sont loins d’être un petit nombre dans ce cas.

Visuellement le jeu est très joli, surtout en mode docké, mais ce qui ressort rapidement c’est la direction artistique qui tranche totalement avec Pokémon. Globalement très pastel, ça se ressent aussi au niveau des Temtem, bon ils ne feront pas tous mouche, certains nous sembleront un peu familiers (c’est plutôt rare), de plus la possibilité d’acheter des vêtements un peu partout dans notre aventure est plutôt agréable, avec la possibilité supplémentaire de les teindre, plus de choix que dans Épée/Bouclier par exemple.

Bien évidemment on ressent quelques lags, ou plutôt des mini-freeze, notamment en sortie de combat. Rien de vraiment gênant, on va se dire qu’on s’y adapte, mais les équipes ont indiqué qu’ils étaient encore en train de travailler sur la version switch, elle n’est pas terminée ni abandonnée maintenant qu’elle est sortie.

Il faut quand même le signaler, ce qui est très agréable, c’est la qualité de la reprise du jeu. Vous le savez, sur les jeux en Cloud par exemple si on a le malheur de mettre en veille, il faut alors espérer que le jeu ait un mode de sauvegarde auto, car il faut alors relancer totalement le soft et la connexion. Là, Temtem est un jeu totalement en ligne ; attention pas de mode offline ou solo, c’est un mmo qui requiert donc une connexion permanente et un abonnement Nintendo Switch Online. Mais il a une force indéniable c’est la qualité de sa reprise, si vous mettez en veille que ce soit en dialogue, en balade, en plein combat ou peu importe où en réalité, vous reprendrez exactement au même moment après 10 secondes d’attente de connexion au serveur.

On s’agacera en revanche rapidement des musiques un peu trop redondantes, notamment le thème des combats qui au départ nous semble léger et sympa mais rapidement très pénible pour nos petites oreilles.

Des subtilités un peu partout

Côté gameplay nous avons déjà parlé du combat, mais parlons un peu de l’évolution globale de nos personnages. Les Temtem n’évolue pas à un niveau particulier, mais après avoir accumuler un certain nombre de niveaux, c’est une différence plutôt importante, car évidemment vous aurez vos évolutions plus rapidement à partir d’un Temtem niveau 1.

Vous pouvez à tout moment, en dehors d’un combat, changer vos attaques, pas besoin de voir un petit vieux, ici tout est disponible en permanence depuis le menu. C’est quand même fort agréable on ne va pas se le mentir, surtout pour tester plein de choses.

Et ces tests seront utiles, si on a la possibilité d’avoir une Fiole de Temescence en permanence sur nous pour redonner vie et PV à tous nos Temtem en dehors d’un centre, et qui se recharge quand on utilise un centre. Il faut noter que la difficulté est globalement élevée, il n’est vraiment pas rare de perdre des Temtem en combat, la table des types étant très (trop ?) importante.

Temtem mise aussi beaucoup sur son système de reproduction, là où dans Pokémon c’est énormément utilisé pour obtenir des shiny (méthode Masuda), ici nous allons effectivement pouvoir avoir des Lumas (l’équivalent des shiny) mais aussi et surtout hériter de techniques en fonction des parents. De plus, il y a tout un système de CP (caractéristiques primordiales) et de CA (caractéristiques acquises). À noter que les œufs n’éclosent pas en fonction d’un nombre de pas, mais du temps : chaque Temtem va avoir son temps d’éclosion qui lui est propre et mmo oblige, le temps découle quand vous n’êtes pas sur le jeu, c’est super !

Les CP sont des stats de bases, acquises lors de l’éclosion de l’œuf ou de la capture, capées à 50, elles vont être un peu l’équivalent des IV dans Pokémon (individual values – valeurs individuelles), à vous de rechercher soit le Temtem parfait, soit d’avoir celui qui maxera le plus de CP qui vous intéressent en fonction de sa future utilisation. De plus, les CA vont pouvoir améliorer aussi ces statistiques, ces CA sont obtenus en mettant KO d’autres Temtem, il faut donc farmer longtemps et différents types de Temtem pour améliorer ces statistiques. Un Temtem peut avoir 1000 CA au maximum nous allons donc chercher à maximiser en général deux stats d’un Temtem. Tout en sachant que 7 CA forment 1 point de statistiques.

Si vous n’êtes pas patients, en avançant dans le jeu vous débloquerez le droit d’acheter des Temtem, des œufs et des objets aux enchères. Système très intéressant pour se faire de l’argent et en récupérer, car finalement l’argent ne le coule pas à flots (vous allez mettre plusieurs dizaines d’heures avant de pouvoir vous acheter le moindre short).

Une fois le jeu terminé, vous allez pouvoir vous occuper par exemple de votre maison personnelle, que vous pourrez décorer, elle coûte cependant un bon paquet d’argent. Vous pourrez aussi vous atteler à refaire les Dojos (attention les maitres seront plus forts que la première fois), participer chaque semaine à des raids PVE pour obtenir des œufs de Temtem légendaires et d’autres formidables objets, rejoindre une guilde et tenter d’obtenir un dojo à vous et à le défendre contre les autres guildes. Vous pourrez vous atteler à farmer des Lumas ou obtenir les Temtem parfaits pour faire du PVP, car il y a tout un système de ligue officielle in-game, mais aussi des tournois organisés par divers joueurs. Vous pouvez aussi vous lancer dans l’obtention et l’échange des stickers pour compléter votre album. Et nous pensons que le jeu n’a pas fini d’obtenir des nouveautés, c’est l’avantage du format mmo.

Le saviez-vous ?

Attention information intéressante ! Si la version du Nintendo Store ou bien la version physique du jeu vous donne un pass Temtem+, il faut noter que seule la personne qui l’active aura accès à toutes les fonctionnalités du jeu (chatter, duel, échanger, cross save). Donc les autres personnes ont leur compte sur votre console (enfant, conjoint(e), famille) devront repasser à la caisse pour ce pass. La raison évoquée est pour éviter la création de compte poubelle qui va spammer dans le chat ou polluer l’ambiance.

Conclusion 8.5 /10 Temtem ne réussit pas totalement à innover ou révolutionner l’offre Pokémon, mais elle a l’avantage de proposer actuellement l’alternative la plus solide. Entre une histoire qui a une durée de vie plutôt importante, un contenu global plutôt conséquent, 164 Temtem disponibles, des subtilités et du farm possible de partout, autant dire que votre aventure ne sera pas courte ou de tout repos. L’aspect social et mmo du jeu rend l’univers vivant en permanence, il y aura toujours des gens pour vous répondre. Si vous êtes adeptes de la compétition et du PVP, le jeu propose d’après les retours des joueurs la meilleure alternative, voire même la meilleure expérience compétitive « Pokémon » actuellement. Il faut quand même noter qu’il n’est pas jouable hors ligne et qu’il faut posséder par conséquent un abonnement Nintendo Switch Online valide. LES PLUS Un mmo « Pokémon » on en rêvait

Un mmo « Pokémon » on en rêvait Un contenu d’histoire conséquent

Un contenu d’histoire conséquent 164 Temtem différents

164 Temtem différents Plein de petites subtilités qui changent de « Pokémon »

Plein de petites subtilités qui changent de « Pokémon » Un contenu postgame qui donne envie d’y retourner (raid, pvp…)

Un contenu postgame qui donne envie d’y retourner (raid, pvp…) La vente aux enchères, quelle super idée pour les plus pressés.

La vente aux enchères, quelle super idée pour les plus pressés. La reprise après une mise en veille pour un jeu totalement online. LES MOINS Un manque de prise de risque dans la partie histoire.

Un manque de prise de risque dans la partie histoire. Qui dit MMO dit connexion obligatoire et surtout abonnement Nintendo Switch Online.

Qui dit MMO dit connexion obligatoire et surtout abonnement Nintendo Switch Online. Finalement 164 Temtem peuvent faire un peu légers pour le PVP sur le temps.

Finalement 164 Temtem peuvent faire un peu légers pour le PVP sur le temps. Temtem+ à prendre pour chaque joueur supplémentaire sur la console.

Temtem+ à prendre pour chaque joueur supplémentaire sur la console. Une difficulté globale qui peut rebuter beaucoup de joueurs habitués à la facilité de « Pokémon » Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Contenu 0