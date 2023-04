Vous vous souvenez peut-être qu’il y a quelques mois (le 6 décembre dernier pour être exacte), Microsoft a annoncé un accord avec Nintendo pour apporter la franchise Call of Duty aux fans de Nintendo, que ce soit sur Nintendo Switch ou toute autre console qui suivra (rapidement ou pas). Cela incluait des jeux Call of Duty avec une parité de fonctionnalités par rapport aux autres plateformes. Aujourd’hui, la FTC déclare vouloir en savoir plus.

La Federal Trade Commission (FTC) (Commission fédérale du commerce) est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis. Dans le cadre du procès antitrust de la FTC contre la fusion Microsoft-Activision, la FTC cherche à obtenir plus d’informations sur tous les rouages et les transactions qui se déroulent chez Microsoft. C’est pourquoi la FTC a cité à comparaître Steve Singer, vice-président des relations avec les éditeurs et les développeurs de Nintendo of America. Si cette citation à comparaître est acceptée, nous pourrions voir Singer venir à la barre pour livrer jusqu’à 7 heures de témoignage sur le sujet. Il reste à savoir ce que la FTC cherche à entendre exactement, mais il est clair que les informations qu’elle recueillera seront utilisées pour prendre une décision finale sur la tentative de Microsoft d’acquérir Activision Blizzard.