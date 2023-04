Compile Heart travaille sur une version Nintendo Switch de son action RPG Neptunia : Sisters VS Sisters.

Le jeu a déjà une date de sortie fixée au 10 août 2023 au Japon. Alors que le titre a précédemment été lancé sur d’autres plateformes dont Steam, la version Nintendo Switch inclura du nouveau contenu. Les joueurs pourront notamment accéder immédiatement à Maho et Anri. De plus, la portée du mode photo a été augmentée. Neptunia : Sisters VS Sisters sera vendu physiquement et numériquement au Japon. Une édition limitée sera disponible, contenant une boîte spéciale, un message de Nepgear, un livre visuel et un CD de la bande originale. Un double pack comprenant Neptunia : Sisters VS Sisters et Neptunia GameMaker R:Evolution.