Paris, le 27 avril 2023 – Microids est heureux d’annoncer le jeu vidéo Inspecteur Gadget – Mad Time Party. Développé par Smart Tale Games, ce nouveau Party Game jouable de 1 à 4 joueurs vous plongera dans l’univers culte d’Inspecteur Gadget. Baladez-vous dans les environnements de la série originale, rencontrez des personnages tels que le Chef Gontier, Sophie ou les agents de MAD et utilisez les divers gadgets de l’inspecteur pour combattre les forces de MAD.

Inspecteur Gadget – Mad Time Party sortira au cours de l’automne 2023 en versions physiques et numériques sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, et PC via Steam.

***

À propos d’Inspecteur Gadget – Mad Time Party :

Nom d’un gadget ! Incarnez l’emblématique Inspecteur Gadget et jouez avec vos amis dans ce nouveau Party Game. Métroville est tombé sous le contrôle du diabolique Docteur Gang. Afin de sauver la ville, l’Inspecteur Gadget doit utiliser une machine à remonter le temps pour retourner dans le passé. Malheureusement, celle-ci tombe en panne et les ancêtres du célèbre inspecteur se retrouvent téléportés dans le présent.

Votre mission : Explorer Métroville et défier les ancêtres de l’Inspecteur Gadget pour récupérer les pièces manquantes de la machine. Vous devrez résoudre des quêtes sous forme de mini-jeux pour débloquer les boulons nécessaires à sa réparation.

Caractéristiques du jeu :

Embarquez pour une aventure amusante et exaltante, incarnez le légendaire Inspecteur Gadget et sauvez Métroville de l’emprise du Dr Gang !

pour une aventure amusante et exaltante, incarnez le légendaire Inspecteur Gadget et sauvez Métroville de l’emprise du Dr Gang ! Explorez la ville de Métroville et complétez quêtes et défis dans le mode Aventure.

la ville de Métroville et complétez quêtes et défis dans le mode Aventure. Découvrez 16 mini-jeux divertissants et inspirés de l’univers d’Inspecteur Gadget.

divertissants et inspirés de l’univers d’Inspecteur Gadget. Amusez-vous en famille ou entre amis grâce au mode Multijoueur.

ou grâce au mode Multijoueur. Profitez de la bande sonore exceptionnelle de Tanis Chalopin, la fille du créateur de l’Inspecteur Gadget, Jean Chalopin.

Inspecteur Gadget – Mad Time Party sortira au cours de l’automne 2023 en versions physiques et numériques sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, et PC via Steam. Go go gadget !

Le partenariat avec Microids a été négocié par l’agence de licence WildBrain CPLG, qui fait partie de WildBrain Ltd, leader mondial du divertissement pour enfants et familles et propriétaire de la marque Inspector Gadget.